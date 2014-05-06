哈新社阿斯塔纳讯，据BBC消息，尼日利亚伊斯兰极端组织"博科圣地"威胁说，他们将把不久前劫持的200多名女学生卖为奴隶。美国称这一行径"可恶至极"。

美国白宫发言人说已经把情况通报奥巴马总统。总统的国家安全小组正在观察事态的发展。

早些时候，在"博科圣地"公布的一段视频中，该组织首脑称准备把他们绑架的女学生卖掉。

博科圣地的首脑谢卡乌称这些女学生本来就不该上学，而是应该结婚。他说"安拉指示我卖掉她们，她们是他的财产，我将执行他的指示。"

"博科圣地"这一组织名称在当地语言中的的意思是"西式教育是对神的亵渎"。该组织经常把学校作为袭击的目标。

该组织承认，他们4月14日在尼日利亚东北部一所学校绑架了200多名住校的女生。

这些女生的下落至今不明。在尼日利亚人们对政府至今无法找到并解救这些女学生感到无助和越来越愤怒。

上周曾有报道说，被绑架的一些女生被逼同绑架者结婚。这些绑架者支付了象征性的12美元"彩金"。

美国白宫发言人说，美国国务院同尼日利亚政府保持着经常的联系，向其提供可能的帮助。

这位发言人还说，美国提出可以向尼日利亚调查人员提供反恐方面的协助，包括分享信息以及加强尼日利亚调查和法证鉴定方面的能力。