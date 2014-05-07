阿里巴巴正式提交上市申请

哈新社阿斯塔纳讯，据路透社旧金山5月6日报道，中国电子商务巨头阿里巴巴周二正式提交首次公开发行(IPO)招股说明书，让投资者得以更清楚地了解公司规模和成长情况，而且或将成就历史上规模最大的科技企业上市案。

阿里巴巴预计将筹资逾150亿美元，并且有望超过Facebook在2012年IPO中的筹资规模160亿美元。它将成为赴美国上市的最大的中国企业。全球第二大经济体中国的电子商务交易中，有五分之四是在阿里巴巴旗下网站上达成的。 该公司旗下三个主要的中国在线购物网站2013年的活跃用户数量达2.31亿，交易金额超过1.5万亿(兆)元人民币，约合2,480亿美元，超过了亚马逊和eBay交易额的总和。 "如果它能够把这股影响力扩展到中国以外，就有可能成为真正的全球电商巨头，"ReconAnalytics首席分析师兼创始人RogerEntner表示。"所有人原先都以为亚马逊能做到这点，但现在我们必须把亚马逊作为美国、而非全球最成功的企业来看待了。" 与美国近年许多重量级科技企业IPO不同的是，阿里巴巴的主要股东很少。与之相较，Facebook和推特(Twitter)的主要股东人数都要多得多。 目前，该公司联合创始人马云持有公司8.9%的股份。雅虎和软银分别持有22.6%和34.4%的股份。阿里巴巴周二表示，尚未决定是在纽约证交所还是在Nasdaq上市。 雅虎必须在阿里巴巴IPO案中出售约40%的持股，或者在IPO之前将这些股份直接卖回给阿里巴巴。 雅虎和软银可能成为阿里巴巴IPO的最大受益者，但尽管二者持有阿里巴巴的股份，却不具备太大的控制权。 根据与这两家主要股东达成的协议，雅虎首席发展官JacquelineReses将在阿里巴巴上市后从后者董事会辞职，而软银将仅能提名一位董事进入新的九人董事会。 阿里巴巴的IPO在硅谷和美国金融圈掀起了阵阵热潮，这是继2012年Facebook160亿美元创纪录规模的首次公开发行后规模最大的IPO。 周二申请中拟议的筹资规模只是为计算交易所注册费用作出的粗略估算。分析师预计，阿里巴巴最终的筹资总额将超过Facebook，其市值将超过1,600亿美元。 瑞士信贷、德银、高盛、摩根大通、摩根士丹利和花旗负责此次IPO的承销。