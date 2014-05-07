克林顿性丑闻主角莱温斯基打破十年沉默

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC报道，与时任美国总统克林顿有性丑闻，并最终导致对方被国会弹劾的白宫前实习生莱温斯基在《名利场》杂志发表题为《羞耻与生存》的文章，谈及她同克林顿的丑闻并反对网络欺凌。

这是莱温斯基绝迹媒体近10年后首次开腔。按键据《名利场》发放的预览稿，现年40岁的莱温斯基在文中说，十多年前发生的事情让她"深切遗憾"。 莱温斯基表示，她很可能是第一个遭受全球性的网络欺凌的人，希望能透过分享自己的过去来帮助网络欺凌的受害者。 民主党籍的克林顿虽然被众议院弹劾，但共和党没能成功以此罢免克林顿。他其后在参议院的弹劾审判中获判无罪，直到2000年才任满下台。 莱温斯基在文章中说，现在是时候停止"围着我的过去--还有其他人的未来--团团转"，而克林顿的妻子希拉里据称有意在2016年参选总统。 希拉里•克林顿卸任第一夫人后当选联邦参议员，及后在奥巴马总统首个任期内出任国务卿。目前盛传她将是代表民主党出战总统选举的热门人选。 共和党人最近暗示，一旦希拉里决定参选，莱温斯基丑闻将无可避免成为谈论焦点。 "寻找意义" 莱温斯基在《名利场》的文章中称，她与克林顿的丑闻在1998年曝光后，有关各方为了保护总统而把她当成代罪羔羊，这让她遭受欺凌和侮辱。 她说："克林顿政府、特别检察官的手下、两大阵营的政客还有媒体都给我打标签，还要是牢牢粘住的标签，这在一定程度上是因为它充满了强权。" 不过莱温斯基说，虽然她认为克林顿"占我便宜"，但两人发生性关系是"你情我愿"。 莱温斯基离开克林顿政府后曾短暂担任皮包设计师，也当过电视真人秀主持。她后来搬到英国攻读伦敦政治经济学院的社会心理学硕士课程。 不过莱温斯基在文章中说，她的过去让她在美国寻找工作时遇到困难，而媒体甚至流行文化作品至今仍然无时无刻的提起她。 莱温斯基还说，她"很可能是第一位在互联网的带动下遭受全球范围侮辱的人"。 她在文章中提到2010年18岁大学生泰勒•克莱门蒂因为遭室友用网络摄像镜头直播他与同性伴侣亲吻而自杀一事，并称自己也曾多次萌生自杀念头。 莱温斯基说，现在她以帮助网络欺凌受害者为目标，希望能到一些公开论坛就此讲演，透过分享自己的经历来帮助其他受害者，"给我的过去寻找并赋予意义"。