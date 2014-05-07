中美俄英法签署《中亚无核武器区条约》议定书

哈新社阿斯塔纳讯，据新华网联合国５月６日消息，中国、美国、俄罗斯、英国、法国五个核武器国家和哈萨克斯坦等五个《中亚无核武器区条约》缔约国６日在纽约联合国总部举行《中亚无核武器区条约》议定书签署仪式。

中国常驻联合国代表刘结一说，中方对哈萨克斯坦在议定书签署过程中发挥的领导作用表示赞赏。中方也将继续积极支持国际社会在中东、东南亚等地区建立无核武器区的努力。 美、俄、英、法代表分别签署了议定书。中亚五国代表以及联合国裁军事务高级代表凯恩出席签署仪式。哈萨克斯坦代表中亚国家发言。《中亚无核武器区条约》议定书规定，议定书的签署国须承诺不对《中亚无核武器区条约》缔约国使用或威胁使用核武器或其他核爆炸装置等。 《中亚无核武器区条约》由哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦五国代表于２００６年９月８日在哈东部城市塞米巴拉金斯克签署，并于２００９年３月２１日正式生效。根据条约规定，缔约国不得进行核试验，不得研制、生产、储存核武器及其他核爆炸物，也不得利用其他方式获取并控制核武器。此外，缔约国不得允许其他国家在中亚无核区储存放射性核废料。