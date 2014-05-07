土耳其导弹防御系统合同：中国公司未达标

哈新社阿斯塔纳消息，据BBC报道，去年九月，当安卡拉宣布它将选择中国的FD-2000导弹防御系统后，西方盟国表示了极大的担忧。土耳其称，赢得34亿美元意向合同、为其提供导弹防御系统的中国公司未能全部达标。

土耳其政府官员说，因此安卡拉可能要考虑其它竞标者。 一位不愿意透露姓名的土耳其官员对路透社说，俄国的竞标出价远远高于其它竞标者。 如果把合同给俄国，同样不会让土耳其的西方盟国安心。 去年九月，当安卡拉宣布它将选择中国的FD-2000导弹防御系统后，西方盟国表示了极大的担忧。 当时，土耳其官员说，没有选择生产陆基防空系统的法-意欧洲防空导弹公司和生产爱国者导弹防御系统的美国雷神公司，而是要从中国精密仪器进出口公司购买价值34亿美元的导弹防御系统，是因为中国公司的投标最具竞争力，而且可以在土耳其联合生产。 如果这一交易最终成功的话，对中国希望成为先进武器供应商将是重大突破。 美国和欧盟对土耳其的选择感到不快。中国精密仪器进出口公司此前因为被指向伊朗、朝鲜和叙利亚出售导弹，违反了防扩散条约，受到美国的制裁。 今年4月，安卡拉宣布，将给美国和法-意两家竞标公司延长竞标两个月。 一位知情的土耳其官员说，与中国的谈判仍在进行，但因为竞标者的条件未全面达到，因此双方尚未达成协议。