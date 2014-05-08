大公国际下调乌克兰主权信用等级

哈新社阿斯塔纳5月8日电，据人民网7日消息，昨天，大公国际宣布将乌克兰的本、外币主权信用等级均从B/B-下调至CCC，评级展望负面。乌克兰内外矛盾的持续累积引发剧烈政局动荡，巨额财政赤字及捉襟见肘的外汇储备使政府本、外币偿债能力下降明显。

大公方面认为，乌克兰偿债环境正急剧恶化。中长期内，国内东西部政治冲突难以弥合亦将挑战乌克兰政局稳定性，国家发展前景堪忧。 天然气价格大幅上升和投资持续恶化将重挫乌克兰国内工业产出，加之通胀压力骤升、对俄出口贸易受挫，预计2014年乌克兰经济将衰退6%。政局混乱及经济大幅衰退加剧了政府财政赤字压力，预计2014年乌克兰各级政府赤字率将从上年的4.5%攀升至6.5%。由于资本外逃严重，2014年3月末乌克兰国际外汇储备较年初下降13%至150亿美元的历史新低，对短期外债的覆盖度进一步下降至88.2%，加之本币仍存在巨大贬值压力，乌克兰外债偿付能力显著下降。 未来，国内利益分化及外部势力的政治博弈使乌克兰政治危机有升级可能，由此造成的财富创造能力受挫和外部援助的不确定性，将进一步增加政府偿债来源的不确定性，本、外币偿债能力继续恶化。因此，大公对未来1至2年乌克兰本、外币主权信用评级展望均为负面。