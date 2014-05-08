法国护卫舰牧月号访港 冀与中国海军增进合作交流

哈新社阿斯塔纳5月8日电，据中新社香港5月7日消息， 2014年正值中法两国正式建交50周年，香港也正在举行"法国五月"活动。隶属法国太平洋舰队的轻型护卫舰F731"牧月号"(Prairial)7日抵达香港，进行为期5日的友好访问。"牧月号"指挥官弗雷德里克•杜马斯中校(Frédéric Daumas)高度称赞法国和中国海军的良好往来，期望两国海军未来继续增进合作交流机会。

"牧月号"7日上午停靠香港招商局码头，军舰上方悬挂中国国旗和中法建交50周年纪念旗帜。该舰曾于2000年和2006年访港，杜马斯指出此次共有94名法国海军官兵随舰来访，将与香港官方和民间开展市民参观、"中法建交50周年"纪念仪式等系列友好交流活动。 杜马斯表示将会前往香港水警总部进参观交流，香港水警也会登舰进行交流，希望此次到访能继续和香港官方和民间保持良好互动。 中国和法国海军互动频繁。由中国首次承办的第14届西太平洋海军论坛年会4月在青岛闭幕，会议通过《海上意外相遇规则》，杜马斯指出法国海军对此次会议印象深刻，认为这一规则对各国海军大有帮助，"法国海军已经进行研究规则，会尽快实施履行该规则，希望能促进各国海军的交流。" 世界最大规模的跨国海上演习"环太平洋军演"也将于6月底在美国夏威夷海域举行，中国海军将首次参与联合军演。杜马斯表示，"牧月号"将与3艘中国军舰参加同一作战小组的演习，"这将是一次和中国海军在跨国演习中重要的合作机会，提高两国海上协同作战能力"。 杜马斯表示，中法两国海军在高层和普通士兵间均保持良好的交流互动，3周后"牧月号"将会在青岛进行为期4日的访问，希望和中国海军增进训练、演习和交流，增进合作机会。 "牧月号"长约93.5米，标准排水量达2950吨，搭载1架云雀3号直升机，2枚"飞鱼"反舰导弹和1个DRBN34号水上舰艇搜索雷达，已服役超过20年。