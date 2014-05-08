韩国确认三架坠毁无人机来自朝鲜

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC消息，韩国国防部星期四（5月8日）表示，有确凿证据显示，近期在境内发现的三架无人机均来自朝鲜。

韩国国防部发言人说，韩美联合调查组专家对从三架无人机上恢复的数据进行了分析。

分析显示，三架无人机事先确定的飞行路线覆盖韩方多处军事设施，其中两架的飞行路线和对韩方地区拍摄的照片资料相符。 该发言人说："通过对恢复数据的分析，联合调查小组获得了确凿证据，即有明确的科技证据显示，所有三架无人机均来自朝鲜"。 韩国国防部发言人说，朝鲜向韩国派遣无人机严重违背停战协定和朝韩互不侵犯条约，这毫无疑问属于军事挑衅行为。 3月24日和31日，韩国分别在三八线附近的坡州市和西部海域的白翎岛发现两架坠毁的无人机。 4月6日，朝鲜在东部沿海三埗市的荒山再次发现一架坠毁的无人机。 据悉，其中一架无人机是因引擎故障坠毁；两外两架是因燃料用尽而坠落。 韩国国防部发言人指出，所有三架无人机的预设飞行路线都覆盖韩方的军事设施。 他表示，无人机入侵事件是朝方"新的"军事威胁，韩国需要"坚决"应对。 与此同时，韩国国防部副部长表示，这些无人机并不复杂，它们没有地面人员控制，系统程序也比较初级。 但他指出，朝鲜方面也有可能将这些无人机装载高爆炸药。 不过，朝鲜方面至今否认与无人机事件有关，并谴责韩国编造事件旨在抹黑朝鲜。