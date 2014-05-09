丰田汽车将面临适应平凡业绩的考验

哈新社阿斯塔纳讯，据路透东京5月8日 -丰田汽车(7203.T: 行情)警告称，本会计年度获利可能下滑，因过去18个月来日圆巨幅贬值给日本厂商带来的效应逐渐转淡。

对于掌舵时间已有五年之久的社长丰田章男而言，这样"平淡"的表现为他带来新的挑战，在这五年期间，他经历了2010年大规模的召回行动、2011年日本震灾海啸、以及2012年底中日领土争议导致中国消费者抵制日本产品等等风风雨雨。 销量居全球冠军的丰田汽车周四表示，预期2015年3月止年度净利将下滑2.4%至1.78万亿(兆)日圆(175亿美元)，远低于汤森路透I/B/E/S调查24位分析师平均预估的2.03万亿日圆。 受出口畅旺推助，丰田3月31日止的2013/14年度净利近几翻倍，创纪录新高1.82万亿日圆。尽管丰田汽车的财报向来偏于保守，但本财年预估获利下滑，将是开倒车的表现。 丰田章男在东京向记者发布简报时提出解释，称今年获利可能下滑是因为受到4月消费税调高的影响，日本汽车市场萎缩，另外丰田缺乏新车发表也是一个因素。至于未来表现方面，丰田章男称他希望公司能够发展出长期稳健成长，而不是获利呈现剧烈震荡，一下子像去年一样暴赚，一下又因为大规模召回或天灾而巨亏。 "我希望丰田是一家能够持续增长的公司，能够避免剧烈挫折，甚至在类似雷曼事件冲击时仍能保持增长，"丰田章男说道；他并称丰田将扩大员工训练及研发的投资，以强化竞争力。