外媒：印度裔美国人更多

哈新社阿斯塔纳讯，据美国Business Insider网站报道，最近的一项新研究表明，亚裔美国人比美国白人更擅于学习是由于亚裔学生在学习方面要更加努力。

为什么作为一个群体的亚裔美国人往往会擅长学习？最新发布的一项研究得到了一个简单的答案：他们要比那些非亚裔学生在学习方面更为努力。 研究同时也尝试着回答了一个看上去不那么简单的问题--为什么这些孩子倾向于把更多的精力放在他们的学习上，并为此提出了两个可能的答案：一是他们所基于的是只有努力才会有成就的这一文化信念，另一点就是新的移民对成功拥有很高积极性的这一事实。 在《美国国家科学院院刊》的一篇文章中，来自皇后学院的社会学家艾米•辛（音译）和密歇根大学的谢宇对美国全国性的两项代表性研究中的数据进行了分析：一项是关于幼儿园的早期儿童纵向研究，它对1998年进入幼儿园的儿童予以了追踪；另一项是教育纵向研究，该研究则是调查了在2004年是十年级的那批高中生们的习惯和成就。 第一组的孩子们一直（被研究）追踪到八年级；他们的分数基于教师们对他们在阅读、数学以及常识中的熟练程度--也就是他们的"注意力、对任务的持久性以及学习渴望"的评估。 高中学生的分数则是基于他们在标准化考试中的平均成绩和表现。此外，他们的老师会报告这些学生在课堂上的注意力水平，并指出是否觉得"学生在为了自己的成绩而努力"。 研究人员报告称，亚裔美国孩子和美国白人小孩之间的成绩差距在开始阶段小到甚至不存在的水平，但是差距却会逐渐增大并在十年级时达到顶峰。这表明，差异反映了"学生们在学习方面的努力，而非认知能力的差异。"报告这样写道。 进一步对数字予以运算后，研究人员发现像是亚裔美国人的孩子"更有可能生活在拥有高收入、稳定的双亲家庭中"这样的社会经济因素，并没有解释"亚裔和白人学生在学习努力方面的差距。" 那么是什么产生了不同？研究人员发现"移民身份的差异"是最大的因素，紧随其后的则是"在文化定位上的不同"。 "考虑到作为带着较少的政治和社会资源，作为相对的新到美国者所拥有的边缘地位，亚裔美国人可能不仅会将教育证书看作是在赋予社会声望方面具有象征价值，还会认为其具有伟大的工具性价值--这在实现向更高层社会流动方面是最为可靠的方法。"研究人员补充道。 激励因素的重要性更是通过一项发现得到了印证：该发现显示，"亚裔美国人的教育优势会逐代下降。"两位研究者这样写到。"这可能表明新一代或是之后数代的亚裔美国人并未像第一代和第二代亚裔美国人那样，从这些资源中同样多的获益。" 关于在学习中的文化差异，"结果表明，相比白人，亚裔美国人更不太可能相信能力是天生的，而他们更容易相信一个人可以通过学习来变得擅长数学。"研究人员这样写道。这种态度很有可能是来自于儒家学说。华裔美国人并不是唯一持有这一观点的人，在来自整个亚洲的移民中都可以发现这一点。 那么，有关亚洲母亲会从他们的孩子身上要求更多的"虎妈"假说又是如何呢？研究表明，尽管这确实是亚裔美国人在学业上成功的一个因素，但与我们的成见相反的一点就是，这种（教育）方法在印度的移民中要比在来自中国的移民中更为普遍。 "南亚的父母相对于白人父母拥有着最高的教育期望值。"研究这样写道，"其后则是菲律宾人、东南亚人以及东亚人。" 除了严厉的母亲之外，学业成功方面的驱动力也由其他因素所"维持并加深"，其中就包括了"族裔社区为新来的亚洲移民所提供的资源--像是补充教育、私人辅导和对大学的准备等。"研究人员补充说。 辛和谢宇指出，所有这些学业上的成功也有负面影响：相比较白人学生而言，亚裔美国学生自我感觉不佳，并且与朋友待在一起的时间更少。 "亚裔青少年自己、父母以及社会为他们所设定的教育方面的期望非常高，这（可能）会使那些没能达到预期成果的人感觉自己是个失败者。"研究这样警告。 抛开这一非常现实的问题，这份报告也加深了一种想法，那就是美国持续的成功与美国是一个移民国家的事实所联系在了一起。美国这片土地吸引着那些为成功而努力的、具有上进心的人，并且也为这些人的孩子们灌输了同样的价值观。或许与其称作是虎妈，我们更应该称她们为鹰妈。 文章来源：联合早报