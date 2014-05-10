缅甸精心筹备东盟峰会 重修老旧道路部署上万警力

哈新社阿斯塔纳讯，据国际在线援引"伊洛瓦底新闻网"5月8日报道，5月10日至11日，缅甸首都内比都将举行第24届东盟峰会。此次峰会的主题为"团结起来向和平与繁荣的共同体迈进"。这是缅甸自1997年加入东盟后，首次担任轮值主席国，并首次主办东盟峰会，因此意义重大。此前，外界曾质疑缅甸不具备承办大型会议的接待能力，但缅甸以实际行动表明，自己已准备就绪。

据报道，此次东盟峰会将在新建的缅甸国际会议中心举行。峰会将集中讨论东盟一体化建设、东盟的外交合作、2015年东盟共同体建成后的展望，以及各国共同关心的国际和地区问题。 为更好地迎接第24届东盟峰会，缅甸特地重修了内比都一些使用率很低的道路，以使其更加平整。在安保方面，缅甸为保证东盟峰会期间的安全，将在内比都部署11000名警力。目前，会议中心与下榻酒店的安保人员已部署完毕，他们正热切等候着与会代表们的到来。 此外，主办方还在会议中心内部设立了媒体中心，可提供100台电脑与免费的Wi-Fi服务。媒体中心至少可容纳300名记者。缅甸新闻官员称，因一些活动现场对媒体有准入限制，官方媒体将获优先权，为弥补无法抵达活动现场拍摄的记者，他们将在媒体中心与官网上提供活动照片。 据悉，东盟成员国首脑及外长将于5月10日抵达首都内比都。他们将在国际会议中心附近的酒店下榻。目前，已有逾400名外国与本地记者注册报道。由145名记者代表的79家外国媒体组织，将会抵达峰会现场。 此前，缅甸副总统赛茂康曾表示，缅甸正在努力为成功举办此次峰会做好各项准备工作。他说，2015年底前，东盟共同体将正式成立，2014年是为之进行准备的最后一年，缅甸承诺在这关键的一年完成其东盟轮值主席国的角色，旨在取得重要成就，并完成2015年建成东盟共同体的目标。