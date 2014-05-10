美报：白宫称朝“辱骂”奥巴马言论“格外恶毒”

哈新社阿斯塔纳讯，据新华网援引《参考消息》5月10日报道，美报称，在最近发表的一篇冗长的种族主义文章中，朝鲜称奥巴马总统为"小丑"和"肮脏的家伙"，说他"根本不具备人类的基本面容"。

美国《华盛顿邮报》网站5月8日报道称，朝鲜的言论从不讲究分寸，但平壤很少如此恶毒地对美国领导人展开人身攻击，而此次使用的完全是美国19世纪50年代的语言。攻击是赤裸裸的，只有一点除外：与朝鲜国家通讯社发表的大多数文章不同，这一篇没有翻译成英文。 朝鲜说："他是个血统混杂的杂种。" 后来又说，"人类已经进化了数百万年"，奥巴马"还是猴子的模样"。 文章说："奥巴马最好和全世界最大的非洲天然动物园的一群猴子生活在一起，舔食游客扔过来的碎面包渣。" 白宫批评朝鲜胡言乱语。国家安全委员会发言人凯特琳•海登发表声明说："尽管朝鲜政府控制下的媒体向来语出惊人，但这些言论格外恶毒和失礼。" 这篇谩骂性的文章是朝鲜中央通讯社本月2日发表的，此外还有另一篇相对温和的文章翻译成了英文，称奥巴马为"邪恶的黑猴子"。 只以朝鲜文发表的这篇文章共有4个很长的段落，每段都号称出自普通公民之口。 以B•R•迈尔斯为代表的一些学者认为，朝鲜人大多具有"以种族为基础的"世界观，与二战期间的法西斯主义日本（而不是斯大林的苏联）更相似。迈尔斯把朝鲜的国家正统观念浓缩为一句话："朝鲜民族的血统实在太纯正，所以太高尚，如果没有一位伟大的慈父般的领导人，就无法在这个邪恶的世界上生存下去。"