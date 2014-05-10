南苏丹总统与叛军领袖签署和平协议

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC报道，在经历五个月的内战冲突后，南苏丹总统基尔与叛军领导人马沙尔签署了和平协议。

该协议呼吁双方立即停战，并在起草新宪法和举行新的大选前协商组成过渡政府。 作为世界上最年轻的国家，南苏丹在过去五个月里冲突不断，该国内战已造成成千上万人死亡，100多万人无家可归。 美国国务卿克里说，这个协议是"攸关南苏丹未来的一大突破"。 克里表示，和平里程长路漫漫，艰难行程现在才开始。他说，"南苏丹人民已遭受了太多的痛苦"。 联合国谴责南苏丹政府和叛军在内战中犯下反人类罪行，包括大规模屠杀平民和集体强奸妇女。 南苏丹政府总统与叛军领袖星期五（5月9日）在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴举行了面对面会谈，并签署了这项和平协议。 签署和平协议的还有主持这次和谈的埃塞俄比亚总理海尔马里亚姆。 BBC在亚的斯亚贝巴的记者说，协议要求双方在签署后24小时内停止敌对行动。 南苏丹总统基尔和叛军领导人马沙尔都将向部队下达命令，要求立即停火，并允许人道主义援助进入受战火影响的地区。 但目前尚不清楚谁将负责组成过渡政府