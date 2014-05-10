沉船事故家属赴青瓦台抗议 朴槿惠或无意会见家属

哈新社阿斯塔纳讯，据韩联社首尔5月9日报道，青瓦台发言人闵庚旭当地时间9日下午3时30分许在记者会上就"世越号"客轮遇难者家属要求与朴槿惠总统会面一事表示，朴槿惠总统在访问珍岛和安山集体焚香所时听取了家属们的意见，并指示有关部门制定对策。今天在家属们的要求下，总统还破例派遣青瓦台政务首席秘书和公报首席秘书与家属们进行了会面。

闵庚旭还说，朴槿惠就此次事故正在准备采取各种措施，这些措施在近日内将得到公布，遇难者家属们若还有其他意见，可以尽管提出来，政府将积极考虑这些意见。而当记者提出"这是否意味着总统不会和家属们见面"的问题时，他仅表示已对此作出回答。这意味着朴槿惠或无意与家属们会面。 闵庚旭还表示，两位首席秘书当地时间上午9时20分起到11时会见了沉船遇难者家属代表，2名家属代表和1名新政治民主联合党议员等人参加了会面。 昨日晚上10时10分许，遇难者家属访问KBS电视台并要求其罢免就沉船事故发表不当言论的KBS局长的职务，同时要求KBS社长对此事公开道歉，但这些要求遭到了KBS拒绝。当天凌晨3点50分许，遇难者家属前往青瓦台，试图与朴槿惠总统会面，但在青瓦台附近遭到警方阻拦，双方对峙了一个通宵。当天上午7时，青瓦台秘书室室长金淇春主持召开会议，决定由瓦台政务首席秘书朴晙雨和公报首席秘书李贞铉与家属会面。