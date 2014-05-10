印度正在步入太空强国行列

哈新社阿斯塔纳讯，据俄罗斯之声报道，印度正在逐渐掌握最新导弹和太空导弹技术。4月底成功进行了不同类型的导弹发射，包括俄印联合生产的超音速巡航导弹"布拉莫斯"以及自主研发的地空导弹 "阿卡什"。5月初又成功进行了高空拦截导弹（Prithvi Air Defence）和最新型空空远程导弹"阿斯特拉"的试射。前者能击毁敌方太空中的弹道导弹。

印度也因此成为生产"阿斯特拉"这种威胁性武器的少数国家之一。要知道，今天只有俄罗斯、美国、法国和中国能够独立生产这种空空导弹。它能击中水平线下的空中目标，使用军事术语的话，就是能够实施视距外打击。 虽然印度国防部国防研究与发展组织专家们的成就让印度空间研究组织的同行们的成绩有几分黯然失色。但是印度火星轨道探测器"曼加里安"号5个月内已经走完了通往火星的一半路程。 今年9月24日印度有望成为第一个其火星探测器抵达火星的亚洲国家。迄今为止只有俄罗斯、美国和欧洲航天局开展火星研究。中国和日本发射火星探测器的尝试暂时还未取得成功。 印度专家在制定火星计划时利用了非常新颖的方法。"曼加里安"号火星探测器进入地球轨道后利用地球引力作为一种独特的"机弦"，它帮助把探测器发射到火星。此种方法大大减少了燃料的消耗。 美国航天局首席技术专家、火星轨道探测器"Maven"项目技术负责人Bruce Jakosky对印度科学家的发明给予了高度评价。 他说："我对印度人开始实施自己的火星计划感到惊讶。他们把‘曼加里安'探测器先是送入了地球轨道，然后利用一系列导弹发动机的冲力，提升轨道的高度。最后一次冲力帮助探测器克服地球的引力，成功把它发往火星，就像炸弹从机弦中被射出。我认为，这是很聪明的解决办法。" 值得指出的是，"曼加里安"项目总造价为7300万美元，而美国的"Maven"项目总造价为6.71亿美元。 "曼加里安"的主要使命是要回答火星上是否具备适合生命存活的条件。其中，是否存在甲烷就能证明或否定这一点。此外，印度探测器还要绘制火星表面地貌结构，研究火星气候特性。 印度太空计划起始于1962年，当时成立了印度太空研究组织。印度第一颗人造地球卫星1975年从苏联境内发射。2008年印度月球探测器"月船一号"发现月球上有水。2016年印度计划向月球发射带有着陆器的"月船二号"自动探测器。