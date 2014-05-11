美专家开始工作寻找尼日利亚被绑架女生

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC报道，美国国务卿克里表示，美国一专家小组已抵达尼日利亚，即将展开工作，协助寻找被伊斯兰极端组织"博科圣地"（Boko Haram）绑架的数百名女学生。

克里说，美方人员将同尼日利亚政府密切合作，尽一切办法找到200多名被武装分子劫持的女生。 早些时候，尼日利亚总统乔纳森说他希望打击伊斯兰极端组织"博科圣地"的行动已经到了一个"转折点"。 尼日利亚政府由于被认为在寻找营救被绑架的数百女学生问题上行动迟缓受到批评。 这些女学生是在4月14日夜间从尼日利亚北部政府办的一所女子寄宿中学中被掳走的。 据信，这些女学生被押在从尼日利亚北部博尔诺州奇博克到邻国喀麦隆之间的大片丛林中。 美国总统奥巴马周四说，在尼日利亚的美国小组由专门应对人质情况的军事、司法和其他部门的专家组成。 他还说，希望绑架事件将使国际社会团结在一起，共同采取行动打击博科圣地这个极端组织。 法国周四时宣布，将向尼日利亚邻国派遣3000部队，协助打击那里的伊斯兰极端武装。 英国和中国也都提出向尼日利亚政府提供帮助，找寻被绑架的女生。 伊斯兰极端组织博科圣地反对任何人、特别是女孩子接受西方教育，认为接受西方教育就等于是邪恶和罪恶。 这一组织已经先后攻击过尼日利亚北部多所学校。