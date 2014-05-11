中国多地遭受暴雨侵袭 未来几天降雨仍将持续

哈新社阿斯塔纳讯，据中新网5月10日报道，综合报道，近日，全国多地遭受暴雨侵袭。广东大范围遭受暴雨袭击，珠三角多个站点降雨量超百年一遇；从9日开始，湖南省迎来今年入汛以来局部强度最大、影响范围最广的一次降雨过程；广西从8日开始的新一轮强降雨，已造成近万人受灾.

据中央气象台预报，未来三天，中国江淮至华南一带的中东部地区将出现大到暴雨，部分地区有大暴雨，局部地区伴有短时雷雨大风或冰雹等强对流天气。

广东大范围遭暴雨袭击 珠三角多地雨量超百年一遇

连日来，广东大范围遭受暴雨、大暴雨袭击，珠江三角洲多个站点降雨量超百年一遇，广东省防总于5月9日晚上22时启动防汛Ⅲ级应急响应，以应对暴雨洪水。 据监测，5月8日8时至9日11时，强降水主要分布在珠三角、粤东、粤西等地，时段雨量大于50毫米的站点有501个。6小时雨量较大的站点是：台山市端芬镇田坑站433毫米，台山市端芬镇爪排潭站409.5毫米，均超百年一遇。 暴雨导致部分江河水位上涨，至9日14时，东江、梅江、锦江、西枝江、潭江等7条大中小河流的水位都同时呈快速上涨态势，目前广东全省各江河水位均在警戒水位以下。 据广东省防办报告，此次强降雨过程造成江门台山市、新会区等地共31个乡镇受灾，受灾人口2.1万人，有43个村庄受涝，直接经济损失6000多万元，目前尚无人员伤亡报告。详细灾情正在进一步统计中。 据水文气象预报，10日，南北方雨区合并、范围扩大、强度加强，华北大部、黄淮江淮、江南华南大部将有中到大雨，局部将有大暴雨。11日，雨区东移、强度明显减弱。 广东省防总称，由于连日来的强降雨持续时间长，范围广、雨量大，而未来还有持续暴雨，各地将密切关注降雨态势，加强水库防洪调度，提前向灾害易发区域预置救援抢险队伍、物资和设备，做好城乡内涝和山洪泥石流等防御工作。

湖南遭遇今年以来最大暴雨 未来几日仍将迎降水

从9日开始，湖南省迎来今年入汛以来局部强度最大、影响范围最广的一次降雨过程。截至10日，全省多地降下暴雨，部分地区的房屋、农田、公路被淹，当地紧急组织救灾。 9日至10日14时，湖南各地市气象台共发布暴雨、雷电、大风预警信号30余个。湖南省防汛抗旱指挥部要求各级各地加强防范，提前部署防灾救灾工作。 据气象和水文部门监测，9日8时至10日8时，全省大部分地区普降中到大雨，部分地区暴雨。其中洪江、临湘、湘阴、会同、汨罗、岳阳县多地出现暴雨或大暴雨，最大降雨点为怀化市会同县大金站，24小时降雨量达到了139.5毫米，会同县境内，局部地区的房屋、国道、农田被淹。 湖南省气象台预计，11日湘南降水持续，局地仍有暴雨。12日，除湘东南仍有阵雨外，其他地区逐渐好转。13日至14日，湖南又将迎来一次降水过程，湘中以南局地将有暴雨。 专家提醒，未来一周湘南地区降水间歇少，雨日较多，相关部门需要防范持续降水引发的山体滑坡和泥石流等地质灾害。同时，提醒市民出行时，应尽量避开雨势较大的时段，遇到积水深度不明的地段时，应绕道而行，避免盲目涉水。

广西强降雨造成近万人受灾 未来局地仍有大暴雨

广西民政部门消息称，新一轮强降雨已造成广西9350人受灾，目前紧急转移安置1410人，需紧急生活救助人口210人。 据自治区民政厅救灾处初步统计，截至9日17时30分，强降雨共造成广西农作物受灾面积0.19千公顷；倒塌农房7户31间，严重损坏农房12户53间，一般损坏农房31户94间。 本轮强降雨8日开始出现。位于桂东地区的玉林、梧州、贵港、贺州等市出现短时强降水，局地1小时最大雨强超过40毫米，梧州市岑溪水汶镇三村村24小时累计雨量达105.4毫米，为大暴雨量级。 据广西气象台9日17时发布的预报显示，9日晚到明天，桂林、柳州、贺州、梧州、玉林等市有中到大雨，部分地区大雨到暴雨，局部大暴雨或短时雷雨大风、冰雹等强对流天气，广西其他地区多云有阵雨或雷雨，局部大雨。11日，桂林、柳州、贺州、来宾、梧州、贵港、玉林等市及河池市东部的部分地区有大雨到暴雨，局部大暴雨或短时雷雨大风、冰雹等强对流天气，其他地区有小到中雨，局部暴雨。

未来三天中东部地区将出现大到暴雨 暴雨预警持续

据中央气象台预报，未来三天，中国江淮至华南一带的中东部地区将出现大到暴雨，部分地区有大暴雨，局部地区伴有短时雷雨大风或冰雹等强对流天气，中央气象台提醒注意加强防范强降雨引发的内涝及山洪地质灾害。 中央气象台5月10日6时继续发布暴雨蓝色预警：预计，10日08时至11日08时，广东大部、广西北部和东部、贵州东南部、湖南东北部和中南部、江西西部和北部、湖北中东部、安徽大部、江苏北部和西部、河南东部、山东大部、山西中部、河北东南部、天津大部、西藏东南部等地有大雨或暴雨(40～90毫米)，广东中南部及广西北部局地有大暴雨(100～200毫米)；上述局部地区还将伴有短时雷雨大风或冰雹等强对流天气。 10日至11日，江淮、江汉、江南、华南、西南地区东部、黄淮、东北地区有大到暴雨，局部地区有大暴雨(100～200毫米)。上述部分地区并伴有雷暴、短时强降水等强对流天气。