朝鲜称在韩国境内发现的无人机与其毫无关系

哈新社阿斯塔纳讯，据韩联社首尔5月11日报道，朝鲜国防委员会11日就韩国政府指控朝鲜派来无人机一事称，韩方在捏造事实，并再次提议韩朝联合调查无人机事件。

朝鲜当天以国防委检查团发言人的名义发表声明称，朝方的立场十分明确，不管韩方如何捏造，这都与朝鲜毫无关系。声明称，若韩方认为无人机来自朝鲜，那么就接受朝方提出的联合调查提议。朝鲜国防委检查团4月14日对韩国国防部初步认定无人机来自朝鲜予以反驳，并首次提议韩朝联合调查无人机事件。 声明提及多起曾在韩国发生的黑客攻击事件，并指出，韩方在国内发生黑客攻击事件时往往将责任推卸给朝鲜，且每当那时，韩方都没有接受朝方提出的联合调查提议。声明称，在科技如此发达的当今时代，变更或造假存储芯片中的内容，或向芯片输入新的内容是一件轻而易举的事情，声明反问道"韩方在近20天里对无人机存储芯片到底耍了什么花招。"声明提出，韩国政府曾表示，由于未发现在江原道三陟市坠毁的无人机存储芯片，因此并未获得该无人机所拍摄的照片资料，但这次韩国政府却捏造事实，称派遣无人机是朝鲜所为。 声明还主张，朴槿惠政府之所以将无人机事件归咎于朝鲜，是因为因"世越号"沉船事故韩国政府的处境很尴尬，加上执政党在定于6月4日举行的韩国地方议员和地方政府各级领导选举上遭遇失败的可能性较大，因此试图借无人机事件寻求突破口。 3月24日和31日，韩国相继在内陆三八线附近的坡州市和西部海域的白翎岛发现两架坠毁的无人机，机上配备有小型相机，经军方初步判定为朝鲜制造。4月6日，韩国军方在韩国东部沿海三陟市的一座荒山再次发现一架坠毁的无人机，疑似来自朝鲜。本月8日，韩国国防部公布对三架无人机的最终调查结果称，经韩国和美国专家对三架无人机上的回归坐标进行分析后发现，这些无人机均来自朝鲜。 资料图片：左为朝鲜中央通讯社去年3月25日报道朝鲜国防委员会第一委员长金正恩前一天视察第1501部队的消息时登出的图片。图中出现与日前在韩国坡州和三陟坠毁的无人机机翼相似的物体（用红圈标记）。右为在京畿道坡州坠毁的无人机。（韩联社/朝中社）