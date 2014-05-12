中国将承建新的东非铁路

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC消息，中国总理李克强同东非国家领导人周日（5月11日）在肯尼亚首都内罗毕正式签署协议，中国将出资援建一条新的东非铁路，最终连接东非六国。

这条铁路建造的第一阶段将连接肯尼亚海港城市蒙巴萨同肯尼亚首都内罗毕。中国媒体报道，根据远期规划，铁路而后将伸延到乌干达。从乌干达铁路将分两路，一路向北到达南苏丹，另一路则向南通往卢旺达，布隆迪，最终达到坦桑尼亚。

在肯尼亚，中国新建的铁路将取代英国100多年前殖民时期建造的窄轨铁路。 根据协议，建造东非铁路第一阶段90%的资金，大约38亿美元将由中国进出口银行出资，由中国公司承建。余下的10%资金由肯尼亚提供。 铁路线的建设工程预计将于今年10月开始。蒙巴萨到内罗毕全长610公里的铁路按计划将于2018年初完工。 肯尼亚总统在铁路协议签署后的记者会上表示，铁路建好后，东非国家间客运和货运的成本将大为下降。路透社曾引述他的话说，新铁路将使运送一吨货物每公里的费用从20美分下降到8美分。 中国总理李克强则在协议签署后表示，新的东非铁路项目体现了中国和东非国家间平等合作和互利的关系。新铁路是东非运输基础设施建设的重要部分。 肯尼亚原有的蒙巴萨-内罗毕铁路由英国1895年开始建造，1899年到达内罗毕。铁路而后于1901年修到西部的维多利亚湖。 在铁路的修建过程中，至少有2000工人死亡，他们许多人是从印度到东非修建铁路的劳工。