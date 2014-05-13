西安市副市长韩松：发展商贸物流是中哈经贸合作中的头等大事

哈新社阿斯塔纳消息，哈新社记者应中国有关方面邀请近日赴中国陕西省西安市进行专题采访，采访的主要目的是进一步了解建立丝绸之路经济带构想。

这一构想是中国国家主席习近平2013年9月访问哈萨克斯坦期间在纳扎尔巴耶夫大学发表演讲时提出的，习近平认为，建立丝绸之路经济带可以使欧亚各国经济联系更加紧密，相互合作更加深入，发展空间更加广阔。

就这一战略构想的前期准备工作哈新社记者采访了西安市副市长韩松。 记者：韩副市长，您刚刚从哈萨克斯坦考察归来，有什么感想？ 韩副市长：是的，我们近期对哈萨克斯坦和吉尔吉斯坦进行了短期考察，阿拉木图、阿斯塔纳及比什凯克给我留下了深刻印象。 两国气候宜人，外出途中，一路蓝天白云，让人感觉十分惬意，近几年中国许多城市天空雾蒙蒙，很少能看到太阳。当然这不是主要议题，我随同经贸考察团考察了哈萨克斯坦一些城市，在考察期间我们与哈国经济界人士进行了诚恳的交谈，收获颇多。 建立丝绸之路经济带之构想是一个伟大的构想，西安是丝绸之路经济带的起点，我们深感责任重大。 记者：哈方经济界对这一构想给予了什么样的支持？ 韩副市长：在与哈方经济界人士进行交谈时我深感两国经济商贸合作前景广阔，进行广泛的商贸合作对两国都有利，当前双方正处于各自内部发展的重要阶段，都有进一步加强合作的愿望和需要，这进一步显示了双方不断深化全面战略伙伴关系、推动各领域交流与合作再上新台阶的良好意愿，相信中哈两国的互利合作今后将继续稳步向前发展。 西安是一座名城，但遗憾的是并不是所有人都非常了解这座城市，只知道西安是一座古城，并不了解西安目前的状况和经济发展前景，我们欢迎哈萨克斯坦商界人士来西安考察、进行经验交流。 记者：在哈国期间您与哈萨克斯坦国家铁路股份公司总经理阿斯哈尔∙马明进行了会谈，并达成西安至哈萨克斯坦货运列车开通协议，您对此有何评价？ 韩副市长：我与阿斯哈尔∙马明已进行了两次洽谈，洽谈的主要内容是关于互通《长安》号货运列车一事，我们达成了共识，通过洽谈可以看出阿斯哈尔∙马明非常重视发展与西安的经贸合作关系。从5月份开始货运列车将行驶在两国间，每月两趟。哈方负责为返回列车提供货物。 发展商贸物流是中哈经贸合作中的头等大事，双方还计划在西安国际港务区建立物流中心。 记者：西安市政府就建立新丝绸之路经济平台采取了什么措施？ 韩副市长：习近平主席与哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫提出关于实施该构想的5个沟通：全面加强两国之间政治沟通、道路联通、贸易联通、货币流通和民心相通，西安市与陕西省处于同等重要的战略位置，我们很清楚自己将要做的工作。商贸物流是我们优先发展的方向。 西安国际港务区应成为丝绸之路经济带陆路运输重要港，在此已成立三个核心支撑平台：西安综合保税区、西安铁路集装箱中心站以及西安公路港。 目前西安市正在为本月23-26日期间举行的丝绸之路博览会做准备，并对中亚很多公司发出了邀请，我们希望哈萨克斯坦派代表团出席此次博览会。 在商贸关系中，"长安"号货运列车将起到非常大的作用，"长安"号途径中亚9个站点，最主要的目的是通过中亚进入欧洲，终点站将是荷兰。

记者："长安"号货运列车在返途中将为西安带来哪些哈萨克斯坦商品？ 韩副市长：我们有明确要求，在保障安全前提下，可利用铁路运送能源原料、天然气、石油、矿石，此外还包括农产品，例如小麦，哈萨克斯坦高质量棉花，以上产品可以通过货运列车实现出口中国。 记者：有从哈萨克斯坦进口肉类产品的计划吗？ 韩副市长：有，我们计划从哈萨克斯坦进口牛肉、马肉以及蜂蜜，以上产品在中国需求量很大。 记者：2013年哈萨克斯坦与西安市贸易总额达2300万美元，未来有可能进一步扩大吗？ 韩副市长：一定的，丝绸之路经济带将为双方带来很大的发展机遇，我们确信能相互满足需求。哈萨克斯坦与西安具有地缘优势，在哈萨克斯坦考察期间，我在贵国经济和预算规划部看到了一幅让人感兴趣的发展规划图，图中标有运输和物流线路，在看到该图时我联想到了西安国际港务区，虽然两国国情不同，但目标似乎是相同的。 记者：目前哈萨克斯坦与西安还未开通直线航班，未来是否有开通直线航班计划？ 韩副市长：去阿斯塔纳真的有点不方便，先飞北京，飞抵北京后再转机。陕西省政府目前正在寻求该问题的解决方案，正在着手解决西安至中亚直通航班的相关问题，其中也包括西安至阿斯塔纳直线航班，这是非常复杂的问题，但是我相信将来可以取得理想结果。 记者：谢谢接受采访，祝您工作有成！ 《哈萨克国际通讯社》在此向《文汇报》社和陕西省人民政府提供的帮助和支持表示感谢。

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