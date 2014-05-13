中美外长对话就中越南海争议表态

哈新社阿斯塔纳消息，据BBC援引中国外交部网站报道，美国国务卿克里与中国外长王毅通电话谈南海争端，克里在通话中呼吁中越降低紧张气氛。

据中国外交部网站所称，王毅在5月13日应约同美国国务卿克里通电话。 路透社引述美国国务院发言人帕莎琪表示，克里在电话对话中对中国说中方于有争议海域派遣钻油台和船只是挑衅的行为。"他呼吁中越确保双方船只遵守安全准则，根据国际法和平地解决争议。" 中国外交部网站则表示，王毅就"当前海上局势介绍了有关问题的历史经纬、事实真相及中方原则立场，敦促美方客观公允看待， 恪守有关承诺，谨言慎行，避免助长有关方面的挑衅行为。" 中国外交部网站说，"克里表示，在领土主权归属问题上，美方不持立场，不选边站队，也无意进行评判。美方希望各方妥善处理，保持地区和平稳定。" 该网站还说，王毅在通话中强调推动中美新型大国关系建设是两国元首达成的重要共识，符合两国共同利益。双方并就朝鲜半岛局势交换了意见。 早些时候，中国外交部发言人华春莹表示，王毅外长呼吁克里"客观和公平地"看待南海议题，以及"谨慎言行"。 中国在五月初开始向与越南有争议的海域派遣钻油台，越南向同一海域派出海军船只，双方造成对峙局面。