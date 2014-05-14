新一轮维也纳伊核对话会举行 进入着手草拟协议阶段

哈新社阿斯塔纳讯，国际在线报道：新一轮伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）与伊朗对话会13日在奥地利首都维也纳开始。这是自今年2月伊核问题全面协议谈判开启以来，双方在三个月的时间内举行的第四轮高级别会谈。

新一轮会谈仍是由欧盟外交和安全政策高级代表凯瑟琳•阿什顿和伊朗外长扎里夫共同主持，中国代表团由外交部军控司司长王群率领。13日上午，伊核问题六国代表举行会议，互相通气、协调立场。 关于会谈的内容，根据4月会谈结束后公布的联合声明，谈判将进入"下一个阶段"。伊朗副外长阿拉格西11日也已经明确指出了这个"下一阶段"的含义，那就是本轮维也纳会谈将开始着手起草全面协议的案文。此外，联合声明还说，本次会谈将开始致力于弥合所有关键领域的分歧，并为确定可能达成的全面协议中应包括哪些具体要素而共同努力。 2013年11月，伊核问题六国和伊朗在日内瓦就解决十年悬而未决的伊核问题达成了一项阶段性协议。根据这份协议，六国和伊朗于今年2月在维也纳启动了有关全面协议的系列谈判。前三轮谈判，一直是以高级别会谈和专家级会议的形式交替进行，目的是从政治和技术两个层面推进达成最终解决伊核问题的全面协议。从目前参与伊核谈判各方的表态来看，全面协议谈判在短短三个月里已经取得了一些进展，呈现积极势头。在三轮会谈中，各方就全面协议中应该包括哪些具体要素表达了各自的观点和立场，其中重点讨论了铀浓缩活动、阿拉克重水反应堆、民用核能的国际合作和解除对伊制裁这四个问题。 是否能在7月20日之前达成全面协议，仍然存在不少变数。首当其冲的就是伊朗发展核能究竟用于何种用途的问题。美国等西方国家怀疑伊朗发展核能是为了制造核武器，而伊朗一直坚称开发核技术是出于民用目的。也正是因为这个重要分歧，在全面协议谈判中，伊朗可以在多大程度上保留铀浓缩活动、福尔多核电站和阿拉克重水反应堆等设施的去留问题就成为了谈判焦点，因为这些问题都关系着伊朗发展核能是用来发电和医学研究，还是生产核武器。要在这些问题上取得进展，关键的要看伊朗准备在谈判中为它的核计划展现多大的透明度，来赢得六国特别是美国的信任，最终目的也是来获得制裁解除，缓解国内紧张的经济形势。另外，目前乌克兰局势剑拔弩张，美国和俄罗斯能否继续在伊核问题上齐心协力，这给伊核谈判取得突破也带来一定困难。