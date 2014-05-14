《普京文集》新鲜出炉　十大语录体现总统个性　

哈新社阿斯塔纳消息，据新华网北京５月１３日电，在俄罗斯总统普京即将访华之际，《普京文集（２０１２－２０１４）》于１３日在京首发。文集５０多万字，装裱华美，编译成册历时三个月，收录了两年多来普京发表的竞选纲领、国情咨文、演讲及答记者问等４０余篇文章。下面文集中摘出的１０段话最能展现普京性格和执政理念。

１、即使揭穿一批"小偷"，接替他们的将会是另一批"小偷"。 ２０１２年２月６日，普京在竞选文章之一《民主与国家素质》中谈到打击腐败，言语犀利。 他说，在"不幸的９０年代"曾经想做寡头的青年，现在都在选择做国家公职人员的道路。对多数人来说，这条路是快速、轻松的发财之途。有这种压倒多数的动机，任何"清洗"都是无益的：如果国家公职被看做养活自己的方式、而不是服务的话，那么即使揭穿一批"小偷"，接替他们的将会是另一批"小偷"。 ２、俄罗斯需要一个繁荣和稳定的中国，同样地，我相信中国也需要一个强大和成功的俄罗斯。 ２０１２年２月２７日，普京在竞选文章《俄罗斯与不断变化的世界》中，这样论述与中国合作的重要性。 ３、潘多拉魔盒打开之后，留在里面的还有希望。 "即使是潘多拉魔盒打开之后，仍有某种东西留在里面，那是给全人类一个好念想的东西。留在魔盒里的是什么？是希望。" ２０１２年１２月１０日，普京接见竞选代理人，谈及俄罗斯民族精神和文化艺术时作上述表示。 ４、上帝保佑，我暂时还能控制自己。 普京的生日是１０月７日。２０１３年１０月８日，在亚太经合组织巴厘岛峰会闭幕后的记者招待会上，普京回答了如何庆祝生日的问题。另有记者问：最近半年您和日本首相会晤四次。能不能由此得出结论，缔结和平条约的基础已经成熟？您尝了送给您的清酒还是只喝了伏特加？ 普京回答说："您以为我是来喝酒的吗？我喝了清酒，也喝了伏特加，和中国朋友喝伏特加，和日本朋友喝清酒。没事，上帝保佑，我暂时还能控制自己。清酒回莫斯科再喝。" ５、我很嫉妒奥巴马，干了坏事什么事儿也没有。 ２０１３年１２月１９日，在俄总统大型记者招待会上，普京回答"斯诺登披露丑闻之后如何看待奥巴马"的问题时，不忘拿奥巴马"开涮"： "我很嫉妒他。嫉妒是因为他能干这些事（美国监听丑闻--编者注），而且他干了之后什么事也没有。" ６、把供应商揪出来，这些人还能蒸发了不成？ ２０１３年１２月１９日，在俄总统大型记者招待会上，普京谈政府采购问题，展现火爆脾气。 他说："让他（地方政府领导人--编者注）把钱追回来，立案调查，搞清楚，为什么钱花错了，让他们把供应商揪出来，这些人还能蒸发了不成？让他们去找，这是他们的职责。" ７、因为斯诺登，成千上万的人思维发生了转变。 同样是在２０１３年俄总统大型记者招待会上，普京这样阐述他对斯诺登的看法： "因为有了斯诺登先生，成千上万的人--包括当代一些大政治家--的思维都发生了转变，我的同事们变了很多。这无疑是他的功劳，这是事实。" ８、难道我们也应该追随其后，像哈巴狗一样，一头陷入不可预知的后果吗？ ２０１４年１月１７日，普京在会见索契冬奥会志愿者时，就一些国家讨论恋童癖合法化问题时说： "难道我们也应该追随其后，像哈巴狗一样，一头陷入不可预知的后果吗？我们有自己的传统和文化，我们尊重我们的伙伴，同时也请我们的伙伴尊重我们的传统和文化。" ９、中国已经苏醒了。 ２０１４年１月１７日，普京在索契冬奥会前接受俄媒和外媒采访，谈及为何西方总会出现遏制中国和俄罗斯的声音时这样说。 他还说，一个强大的国家、一个拥有巨大潜能的国家（比如中国）开始快速增长，它就成为世界政治和经济舞台上一个真正的竞争对手，此时当然会启动一些遏制其增长的手段。或许，正如拿破仑当年所说的："中国正在沉睡，谢天谢地，让它睡得越久越好。"这就是一直以来西方文明对待东方（包括中国）的态度。但是，中国已经苏醒了。 １０、有句名言说，知道得越多，就越觉得自己一无所知。我想，这对任何人来说都是适用的，包括我自己。 ２０１４年１月１７日，普京在索契冬奥会前接受媒体采访。在回答中国网友有关"普京上天入地下海全能"的问题时，普京表现出"谦虚"的一面。