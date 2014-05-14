哈新社阿斯塔纳讯，据中新网援引外媒报道，哥伦布第一次远航美洲发现大陆时所乘之船"圣玛利亚"号在沉没了500年后，考古学家近日终于表示，他们发现这艘著名船体残骸"沉睡"在中美洲国家海地北部海域的海底，且抵达到了船体最终沉没的遗址。

据报道，这或许是世界上最重要的海底考古发现之一。该项目首席研究员、美国顶级水底考古专家巴里•克利福德表示，"所有地理、海底地形、考古的证据都很强地证明，这个残骸就是哥伦布‘圣玛利亚'号船体。" 克利福德表示，海地政府对研究给予了很大的帮助，目前，研究小组已经对沉船遗址进行了测量和拍照。但工作还将继续，还需对残骸进行进一步考古发掘。 在2003年，对"圣玛利亚"号船体的初步确认工作已经有了眉目。当时的研究工作由其他考古学家进行，遗址的具体地点略为接近现在确认的位置。根据前人的研究成果，克利福德得以通过哥伦布当年所留下的日记，确定了残骸所在的最终位置。 据报道，目前克利福德领导的研究小组已经获得了充分的证据，证明他们找到的这个残骸就是"圣玛利亚"号。首先，沉船地理位置符合哥伦布日记里的描述；其次，根据以前的历史纪录，沉船当地的洋流情况也符合"圣玛利亚"号沉没时的漂流方向；再次，船体压载物的的痕迹也与"圣玛利亚"号当时的船体大小一致。 克利福德称他们已经将调查结果告知了海地政府，希望当局能够与他们一起对残骸遗址进行保护和保育。他表示，在对沉船残骸进行整体发掘后，将为哥伦布发现美洲大陆提供更为详细海洋考古方面的证据。 "圣玛利亚"号由西班牙王室于15世纪时期建造。1492年，哥伦布成为了"圣玛利亚"号的船长，受王室资助从西班牙大西洋海岸启航。当时"圣玛利亚"号是美洲三舰队中旗舰，但却在远航的1个多月后，在他们终于抵达了巴哈马群岛时，船体突然搁浅。最后哥伦布不得不下令弃船，使用另外两艘船返回西班牙报告"新发现"。尽管哥伦布当时误以为他抵达的是亚洲，但实际上他发现的是一整片新大陆，即美洲大陆。