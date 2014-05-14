陕西旅游代表团赴哈萨克斯坦参加阿拉木图国际旅游展

哈新社阿斯塔纳讯，据人民网5月14日报道，4月21日至27日，中陕西省旅游局副巡视员邵玺元率陕西旅游代表团一行赴哈萨克斯坦参加了阿拉木图国际旅游展，向中亚地区推广了兵马俑、华清池、大雁塔、城墙等陕西丝绸之路旅游产品。

阿拉木图是哈萨克斯坦国原首都和文化经济中心，也是中亚地区最大城市之一。阿拉木图国际旅游展是中亚地区最大、最具规模的旅游展会，也是中国国家旅游局第一次组织国内省份参加的中亚地区国家级旅游展会。来自哈萨克斯坦、中国、俄罗斯、意大利、泰国、韩国等几十个国家的550多家公司参加了该展会。 4月22日，陕西省代表团应邀参加了在阿拉木图科学会堂举行的各国和地区旅游产品推介会。会上所做15分钟的陕西旅游产品推广，让与会者耳目一新。 展会期间，代表团先后走访了前来参展的吉尔吉斯斯坦、阿塞拜疆、土库曼斯坦和塔吉克斯坦国家旅游部门及与会旅游公司，向参展的各国和地区旅行商、旅游机构发放2014中国西安丝绸之路国际旅游博览会招展书200余份，其中当场确定作为买家来陕的2家，还有一些参展商在确定中。 在三天的展会中，陕西省代表团先后与业届人士洽谈近百人，其中有4家哈国旅游公司与自行前往参展的西安光大国旅明确要开展双向旅游合作；还有许多旅游公司均表示了合作意向；接待公众超过2千人次；发放陕西旅游俄语宣传资料2千余份。