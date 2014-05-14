中国新疆首次迎来“和谐号”动车

哈新社阿斯塔纳讯，据人民网乌鲁木齐5月14日消息，5月14日凌晨，将在中国新疆首条高速铁路-兰新铁路第二双线"试跑"的动车组检测车抵达乌鲁木齐，这标志着兰新铁路第二双线将于近日由静态验收阶段迈入联调联试阶段。

此次进疆的动态检测车型号为CRH2-061C，是"子弹头"和谐号动车，编挂有7节车厢，该车曾在全国多条铁路客运专线上执行动态检测任务。该"检测车"于12日12时35分从西安站开出，通过既有兰新铁路线，于14日凌晨5时43分抵达乌鲁木齐动车运用所。 据了解，此次进疆的"动态检测车"将在工程静态验收合格后，正式上线检测运行。将通过160、180、200直至275的不同运行速度下，对兰新铁路第二双线新疆段全线各系统进行综合测试。评价和验证供变电、接触网、通信、信号、客服、自然灾害及异物侵限监测等系统的功能；验证路基、轨道、道岔、桥梁、隧道等结构工程的适用性，评价振动噪声、声屏障、电磁环境、综合接地是否满足相关标准要求；检验相关系统间接口关系；对全线各系统和整体系统进行调试、优化，使各系统和整体系统功能达到设计要求。确保兰新铁路第二双线达到设计速度要求的目标。 "我局管辖的乌鲁木齐至石板墩南共计844公里兰新铁路第二双线里程，预计联调联试等动态验收将进行120天。"乌鲁木齐铁路局副总工程师、联调联试指挥部指挥长杨毅介绍说。 据杨毅介绍，兰新铁路第二双线乌鲁木齐铁路局管内线路的联调联试将分为乌鲁木齐-鄯善北、鄯善北-哈密、哈密-石板墩南3个区段进行，每一个区段都由检测车从160公里/小时的速度开始跑起，经过反复测试、调试、优化，待各系统和整体系统功能达到设计要求后，再以10公里/小时的速度级递增，反复检测过程，直至时速达275公里，确保兰新铁路第二双线达到设计速度要求的目标。 "与其他内地高速铁路的联调联试相比较，新疆段的线路要穿越三十里风区、达坂城风区、百里风区及烟墩风区等四大风区，所以在大风环境条件下行车，将是此次联调联试的重点。"杨毅告诉记者。 兰新铁路第二双线自兰州铁路枢纽兰州西站引出，经青海省西宁，甘肃省张掖、酒泉、嘉峪关，新疆自治区哈密、吐鲁番，引入乌鲁木齐站，共设车站31个。该铁路为双线电气化国家I级铁路，客货共线，设计最高运营时速200公里，线路全长1776公里。