哈中政治经济领域关系将得到进一步巩固

哈新社阿斯塔纳消息，发展与中华人民共和国的友好关系是哈萨克斯坦外交工作的重点优先方向之一，两国领导人继续保持高频率的会晤和对话，在对外政策上保持高度的协调一致。仅在2014年上半年纳扎尔巴耶夫总统与中国国家主席习近平在不同的国际场合会晤两次，这充分显示哈萨克斯坦领导人高度重视与中国的关系。两国元首即将在上海会晤，这次会晤必将有力推动两国关系进一步发展。

哈萨克斯坦第一副总理巴赫特江∙萨金塔耶夫在国家新闻中心举行的新闻发布会上就总统纳扎尔巴耶夫中国之行做了进一步的说明。

巴∙萨金塔耶夫说："访问期间总统就哈萨克斯坦利用连云港港口事宜将与中方进行磋商 "，早在1995年两国就签订了关于哈萨克斯坦利用中国连云港运输货物的协议，2013年9月中国国家主席习近平访问哈萨克斯坦时双方商定在连云港向哈萨克斯坦提供货场，预计货场将在年底前启用。众所周知，两国在石油天然气、能源、矿产、冶金、道路建设等领域进行着富有成效的合作，除此之外，访问期间哈萨克斯坦《Samurek矿产》公司与中国大唐集团就托尔盖热电厂项目签署有关协议，在此框架之下，还将建成胡斯木仁煤矿和热电厂，预计投资40亿美元的该煤矿每年将生产1000万吨煤炭，位于库斯塔奈州托尔盖区域已探明的地下煤炭储量接近500亿吨。 访问期间，哈萨克斯坦发展银行还将与中国保险集团签署总额为4亿美元的出口信贷合同。 巴赫特江∙萨金塔耶夫还说："哈中两国在石油天然气领域的合作发展迅速，波佐伊-齐姆肯特天燃气主输气管道工程拜纽-波佐伊-齐姆肯特段工程已竣工，管道工程第二期建设资金已到位，哈萨克斯坦中国第三条石油天然气运输管道工程目前进展顺利"。巴∙萨金塔耶夫指出，阿塔苏-阿拉山口石油管道年运输能力2013年提高至2000万吨，中哈两国共同利用跨界河流水资源也是很重要的问题，因地理位置哈萨克斯坦位于所有大小河流下游，我国共有长度超过10公里的8.5万条河流，它们当中最大的伊犁河和额尔齐斯的水源都在中国，色拉河水源在乌兹别克斯坦，乌拉尔河发源于俄罗斯，此外，经中国流入哈萨克斯坦的河流就有24条，近几年哈中两国就合理利用这些河流进行了多次沟通并实现了一些计划，如，由哈萨克斯坦和中国共同投资的霍尔果斯河友谊联合引水枢纽工程，正式通过双方验收并投入使用。这个联合引水枢纽工程，设计引水流量为每秒５０立方米，中哈双方各每秒２５立方米。工程为两国公平利用这条跨界河流的水资源提供了保障，也是哈中高度互信和真诚合作的充分体现。上述24条跨界河流的公平利用问题也已提到议事日程。