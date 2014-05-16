美“新非典”疫情惊动奥巴马 医护人员现感染症状

哈新社阿斯塔纳讯，据环球新闻在线消息，美国疾病控制与预防中心(CDC)宣布，分别于5月2日和11日确认美国境内第一和第二例MERS患者，两人均来自沙特阿拉伯，在当地从事医务工作。第一例发现于印第安纳州的病患已经治愈出院。

第二名患者在从沙特出发时已出现MERS症状，他曾于5月1日前往英国伦敦，再到波士顿、亚特兰大和奥兰多看望亲人，10日进入佛罗里达医院治疗，目前病情稳定，有低烧和轻微咳嗽症状。在旅行过程中，他至少与500人有密切接触。目前，在美国境内与其乘坐同一航班的乘客都已接到通知，看是否有人出现类似症状。 收治这名患者的奥兰多Dr. Phillips医院13日证实，两名在急救中心接触过患者的医务人员近日出现MERS症状，一人已住院治疗，另一人被要求在家中隔离观察。这两个病例预计很快将被添加到感染者列表。 美国白宫发言人13日表示，总统奥巴马已经听取疫情发展简报。CDC非常重视目前的情況，并将与奥兰多当地卫生主管部门密切协调。 MERS与2003年肆虐亚洲导致700多人死亡的SARS同属冠状病毒，非常近似，被称为"新SARS"，尽管传染性没有那么强，但死亡率更高。目前没有治疗方法，也没有疫苗可供预防。 这种病毒从感染到出现症状，约有2-14天潜伏期。患者表现为发烧、咳嗽、呼吸困难，可引发肺炎，导致死亡。 MERS目前在中东地区肆虐，其中重灾区沙特总感染病例达495宗，已有152人死亡。CDC呼吁前往中东者远离家畜、尤其是骆驼，专家怀疑生喝骆驼奶或生吃骆驼肉都可感染MERS病毒。