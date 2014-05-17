安倍：已下定决心有限度解禁集体自卫权

哈新社阿斯塔纳讯，据新华网报道，日本首相安倍晋三5月15日接受了专家恳谈会提交的建议解禁集体自卫权的报告，并于当天傍晚召开记者会说明了解禁集体自卫权的必要性，表示他已下定决心有限度地解禁集体自卫权。

安倍2007年第一次担任首相期间就设立了专门研究解禁集体自卫权的专家恳谈会--"关于重建安全保障法律基础的恳谈会"，后因安倍下台而不了了之。第二次担任首相后，安倍继续启用该恳谈会，它的第一项任务就是向安倍提交建议报告。 这次提交的报告强调，当前日本的外交、安保与防卫状况发生了很大改变，以往的宪法解释和法律制度已无法充分应对，指出政府通过修改宪法解释可以解禁集体自卫权。报告同时举出了6个具体事例，分别是为了确保海上要道安全进行扫雷；在近邻出现突发情况时进行船舶检查、排除对美国舰队的攻击；美国受武力攻击时进行支援；在发生给国际秩序带来重大影响的武力攻击时加入多国部队，在参加联合国维和行动时使用武器；针对不理会撤离要求的外国潜水艇加以应对；限制武装集团在离岛或海域的非法行为。 对此，日本朝野和日本社会出现了大规模的反对声音。日本保护宪法组织和相关劳动团体14日发起集会，大约2500人手牵手包围日本国会，反对安倍政府不征求国民意见强推修宪。15日傍晚，大约2000名日本民众在首相官邸周边举行了反对集会，高呼"反对战争"、"保护宪法"等口号。 解禁集体自卫权将是日本防卫政策的一个重大转变。日本政府此前也曾多次就集体自卫权展开讨论，包括海湾战争后日本派遣扫雷艇在波斯湾展开扫雷作业，以及日本引进美国开发的导弹防御系统（MD）时。但历代日本政府都是在现行宪法解释的框架内试图扩大自卫队活动范围的，而安倍政府则在努力利用国际局势试图修改宪法解释本身，因此两者之间还是存在巨大差异的。 日本是个军事强国，一旦集体自卫权的解释被突破，无论到哪里打仗日本将都能去参与，因此发动战争、卷入战争的可能性就更大了。对于这一显而易见的道理，安倍又是怎么想、怎么解释的呢？ 安倍表示，研究解禁集体自卫权一事的背景包括东海和南海的紧张局势、跨国网络攻击、朝鲜导弹开发等。他说，凭借一国之力无法保卫和平乃是全球共识。同时，他不认为宪法放弃了对运送日本侨民的美国舰船提供防护、参加联合国维和行动的他国部队遭到武装袭击时自卫队实施"驰援警卫"等这样的权利。 安倍认为大家对"使日本成为可以再次发动战争的国家"这一点上有误解。他说："自卫队绝对不会以行使武力为目的，参加类似于海湾战争、伊拉克战争的战斗。"安倍称，将坚守宪法规定的和平主义，修改宪法解释是为了使法律更加完备，以便让日本能够应对各种事态，这样反而能提高对自身的限制作用。修改宪法解释解禁自卫权是为了增加日本不被卷入战争的可能性。 解禁是为了限制自己，这是多么可笑的逻辑。同样，这种安倍式的可笑逻辑还表现在参拜靖国神社这一问题上。去年12月，安倍一意孤行地以首相名义参拜了供奉二战甲级战犯的靖国神社，这种严重伤害邻国感情的行为，安倍找的理由却是到那里发誓"日本永不再战"，并且希望外界能了解他的良苦用心。此外，公开否认侵略历史、否认"慰安妇"史实、篡改历史教科书内容企图美化战争，这些行为不是凭自己的华丽辞藻就可以蒙混过关的。纵观安倍上台后的种种表现，无不显示出这种言行不一的安倍式逻辑的荒唐。 在没有对历史问题正确认识并进行彻底反省的情况下，试图解禁日本集体自卫权，必然引起曾经遭受日本侵略和殖民统治的亚洲邻国的高度警惕。 韩国外交部发言人表示，在会对朝鲜半岛安全或韩国国家利益造成影响的情况下，"坚决不能接受"日本未收到韩国请求或未征得韩国同意便行使集体自卫权。 中国外交部也表示，安倍政权上台以来在军事安全领域采取了一系列前所未有的举措。联系到日本国内在历史问题上不断出现的各种消极动向，包括中国在内的亚洲国家和国际社会有理由对日本的真实意图和有关动向保持警惕。