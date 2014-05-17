新丝绸之路将为哈萨克斯坦提供新的发展机遇

哈新社阿斯塔纳讯，据经济和预算规划部新闻办消息，新丝绸之路将为哈萨克斯坦创造与丝绸之路经济带国家发展合作伙伴关系的新空间。

新丝绸之路不仅将亚太地区更紧密的联系在一起，且还为这一地区的国家改善经济条件创造机遇，收益的国家将是中国、印度、日本、韩国，当然还有哈萨克斯坦。新丝绸之路将亚洲与欧洲连成一体，这一新整体的发展将成为全球经济发展的火车头。当前世界经济中心正转向亚太地区，而亚太地区经济中心在亚洲。 对于推动世界经济中心向亚太转移的原因，许多专家认为，世界的消费中心、制造业中心和贸易中心都在亚太地区。整个亚洲的GDP在世界所占比重达到20-30%。 亚洲有全球最大的市场。亚洲拥有世界最庞大的消费群体，中国占世界人口的五分之一，而印度拥有12亿人口，加上日本、韩国等国家的人口，亚太地区总人口占世界人口60%以上，而且是成长中的消费群。因而，亚太对世界来说都是最有吸引力的市场。 亚洲已经成为世界最大的制造业基地。2011年，中国占世界制造业总值的19.8%，成为世界最大的制造国，而日本的制造业水平也很高，印度、马来西亚等国承接产业转移的能力正在加强，所以，世界经济制造业布局最为集中的地方在亚太地区。 亚洲经济一体化正在加快推进。中国与东盟的自由贸易区（10+1）2006年启动，2010建成，之后，形成东盟10个成员国加中日韩"10+3"格局，再后来，澳大利亚等国家加入，形成10+6的格局。这表明，亚洲经济一体化的进程正在加快，亚洲地区正在形成一个贸易投资便利化的新经济圈。 亚洲经济发展乐观预测认为，2050年亚洲国家国内生产总值将达到174万亿美元，2013年这一数据为18.5万亿美元，而美国2013年国内生产总值是16万亿美元。这意味着亚洲国家国内生产总值近几年将占全球国民生产总值的一半。因此，在前不久召开的亚洲发展银行（亚行）47届年会期间振兴新丝绸之路经济带成了与会代表的重要议题。 圣彼得堡至中国沿海城市港口的国际运输公路，中亚区域经济合作和发展基础设施机制等为亚洲国家充当世界贸易急先锋创造了机遇。 为实现这一切亚洲国家不仅要加强互动且还要加强与金融机构尤其是与亚洲开发银行之间的合作。近几年哈萨克斯坦通过与亚行的密切合作成功实施了10几个项目，其中包括《西欧-中国西部》公路走廊，这一走廊将使货物运输周期从几个月缩短至15天。 一体化是不可阻挡的历史潮流，建立在互利互惠原则基础上的合作才是发展所需的最可靠的法则。 哈萨克斯坦不仅是新丝绸之路构想的提出者，也是这一构想的实施者。因为我国在整个中亚地区具有举足轻重的作用。哈萨克斯坦是国际公认的经济发展最稳定的国家之一，同时与亚行也保持着良好的关系，最近哈国与亚洲开发银行签署了总额为70亿美元的合作协议，这一协议的签订有助于发展我国中小型企业。外国直接投资近几年也在迅速增加，目前已达50亿美元。 这一切都说明新丝绸之路的必要性，相互合作的重要性。中亚国家将为实现新丝绸之路构想创造一切必要的条件。