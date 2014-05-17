背景资料：近年来全球发生的军机坠毁事件

哈新社阿斯塔纳讯，据新华网报道，阿尔及利亚东部乌姆布瓦吉省２月１１日发生军用运输机坠毁事故，初步确认７７人死亡。以下是近年来全球发生的军机坠毁事件。

２０１１年 ７月２６日，摩洛哥一架大力神Ｃ－１３０军用飞机在摩南部坠毁，机上８０人无一生还。 ９月２日，智利空军一架ＣＡＳＡ－Ｃ２１２运输机在胡安•费尔南德斯群岛附近坠毁，包括机组成员在内的２１人全部遇难。 ９月１４日，安哥拉一架军用运输机在中部万博省万博机场起飞后不久坠毁，造成１７人死亡，遇难者包括安哥拉军队的２名中将、１名准将和６名校官。 ２０１２年 ７月２０日，文莱一架贝尔２１２型军用直升机在完成训练任务返回基地时坠毁，造成１２人死亡、２人受伤。 １０月７日，苏丹一架安东诺夫型军用飞机在喀土穆省坠毁，造成１７名军方人员死亡。 １１月１０日，一架属于土耳其宪兵部队的西科斯基直升机在锡尔特省佩尔瓦里地区坠毁，机上４名机组人员和１３名特种兵全部遇难。 １１月２１日，也门一架安东诺夫型军用货机在首都萨那市内坠毁，１０名机组人员全部遇难。 １２月２５日，哈萨克斯坦一架安－７２军用运输机在南部地区坠毁，机上２７人全部死亡。 ２０１３年 ２月１１日，一架几内亚军用直升机在利比里亚首都蒙罗维亚附近坠毁，造成包括陆军总参谋长迪亚洛在内的６名几内亚军事代表团成员和５名机组人员死亡。 １１月９日，印度尼西亚陆军一架米－１７直升机在加里曼丹岛丛林坠毁，导致１３人死亡、６人受伤。