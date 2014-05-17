解读以色列军队：诞生于战火中 屡战屡胜

哈新社阿斯塔纳讯，据人民网报道，以色列共有现役部队17万余人，其中陆军13万，空军3.75万，海军0.65万。此外，以色列还拥有8千名边防警察作为准军事力量，以及训练有素可随时准备投入战场的43万预备役军人。相比世界上其他国家的军队，以色列武装力量有以下几个显著的特点：

第一，屡战屡胜的常胜军。以军诞生于战火之中--随着1947年巴勒斯坦分治协议在联合国获得通过，以色列周围的阿拉伯国家军队迅即在英国人格拉布•帕夏的指挥下，在沙特阿拉伯、利比亚和也门军队的支援下，对以色列发起"向心攻击"，要把以色列扼杀在摇篮之中。此时，由民兵组织伊尔贡和哈加纳组成的以军击败了阿拉伯军的进攻，巩固了新生的国家。随后，以军又在1956、1967、1973、1982年先后同周围的阿拉伯国家爆发了另外四次席卷整个地区的中东战争。进入21世纪后，以色列还先后参加了2006年黎以战争、2009年"铸铅"行动以及2012年"防务之柱"行动等。尽管在这些战争中以军暴露出了许多不足，但总能排除万难，达成最终的战略目的。 第二，似无实有的核力量。建国不久，以色列开国总理古里安就提出了发展核武器的设想，并很快得到了名将达扬的积极响应。达扬有个著名的理论：拥有了核武器，就不必"在每个以色列家庭院子里都部署一辆坦克"。经过不懈努力，以色列终于在1969年掌握了核技术。然而，一直以来，以色列总奉行"核模糊"政策，即既不承认也不否认拥有核武器，同时也不允许国际原子能机构对其核设施进行检查。更重要的是，以色列目前已经具备了战斗机、弹道导弹、潜艇"三位一体"核打击能力，对周边国家构成了可信的核威慑，从而成为护卫以色列安全的重要支柱。 第三，不让须眉的"犹太之花"。以军女兵多，素有"犹太之花"美誉的女兵在以军中约占30%。之所以大范围征召女兵，主要是因为以色列的"软肋"在于人口，只有不到800万，单纯征召男兵显然不能满足需求。因此，以色列是世界上惟一对女性实行普遍义务兵役制的国家。以《兵役法》规定：年满18岁的女性必须服役21个月，在35岁以前还必须转服预备役。需要指出的是，不同于许多国家的女兵，以军内"男女平等"执行得相当不错--女兵不是作为新闻报道的"作料"，而是同男兵享受相同的训练"待遇"。以军深知，这些"犹太之花"终究是要上战场的，而敌人不可能因为是女兵就手下留情。当然，在同等待遇的训练中，"犹太之花"们也不负众望，很多以色列女军人已经走上步兵战斗教官、核生化战术运用专家这些以往只能由男性担任的岗位。