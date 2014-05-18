阿根廷发现“史上最大恐龙”遗骨（图）

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC报道，考古学家说，在阿根廷新发现巨大恐龙化石。据信，这类恐龙是地球上曾经生活过的最大动物。

根据股骨化石计算，恐龙身高20米、体长40米。 恐龙体重为77吨，相当于非洲大象的14倍，比从前"世界最大恐龙"纪录保持者"阿根廷龙"要重7吨。 科学家相信，这是一种新的雷龙--白垩纪后期的一种食草恐龙。 当地一位农场工人首先在沙漠中发现了恐龙化石。后来，考古学家总计找到150块保存非常好的恐龙遗骨。 BBC"自然历史"节目的一个摄制小组在现场捕捉到科学家首次意识到这条恐龙到底有多大的瞬间。 根据化石周边岩石估算，这类恐龙大约9500万到1亿年前生活在巴塔哥尼亚的森林中。 尽管身高体重创下纪录，恐龙现在还没有名字。 从前也有一些恐龙曾经被授予"史上最大"的头衔。最近坐在冠军宝座上的是"阿根廷龙"。 来自伦敦"自然博物馆"的保罗•巴洛特博士说，新发现的恐龙"真的很大"，但是他也提醒人们，从前也曾找到过很大的恐龙股骨。 他还说，科学家没有完整的骨架化石，只是在根据已经找到的部分遗骨作出推算。