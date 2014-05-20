泰国政治危机之际军方突然宣布戒严

哈新社阿斯塔纳5月20日电，据BBC 20日报道，在长达数月的泰国反政府示威引发政治危机之际，泰国军方宣布戒严，并称此举是为了恢复社会和平与秩序。

泰国军方突然宣布戒严，将使军队获得广泛权利执行有关戒严令。 军方强调，宣布戒严的举动并非"政变"，而是对国家安全承担的责任。 在军方宣布戒严之前，长达数月的反政府示威活动令泰国紧张局势升级，并出现政治危机。 看守政府国家安全顾问巴拉敦表示，军方在宣布戒严前没有与看守政府磋商。巴拉敦说，"除了军方负责所有国家安全方面的事务外，其它一切正常"。 军方发言人说，实施戒严令对看守政府的运作没有任何影响。 BBC驻曼谷记者赫德说，泰国军方的宣布很突然。军方表示，宣布戒严是为了阻止"图谋不轨的组织使用军火"。 在曼谷的记者表示，泰国军方明确表示军方正负责泰国的国家安全事务，街头出现士兵的情况今后可能更加普遍。 本月早些时候，泰国宪法法院裁定总理英禄滥用职权等罪名成立，英禄和多名内阁部长被责令下台。 泰国军方宣布戒严后，一些士兵据报已进驻当地电视台。 泰国军方发表声明说，实施戒严是为了"恢复和平与秩序"。军方电视台播出的声明敦促公众不要恐慌，应当与往常一样生活和工作，这并非政变。 长达半年的反政府示威已令泰国陷入政治危机。反对派发动示威，要求英禄把政权暂时移交给一个非选举产生的"民主改革人民委员会"，并修改宪法。 泰国军方的声明是由陆军总司令巴育签署的。声明说，为有效控制安全局势，恢复国内和平与秩序，将依照国内安全戒严法宣布从20日凌晨3点起在全国范围内实施戒严。 星期一，看守政府代总理尼瓦探隆拒绝了反政府示威者的施压，坚称他不会为了成立临时政府铺平道路而辞去看守政府代总理辞职。 记者们说，自英禄在去年12月宣布解散下议院，以及宪法法院5月裁定英禄因滥用职权罪与相关多名内阁部长被责令下台后，泰国政坛僵局更加恶化。 自去年12月开始，泰国政府就未能正常运作，国家预算草案也未能通过。 记者们表示，如果政府支持者将军方的举动视为政变的话，戒严令的颁布可能激怒这些政府支持者。 自1932年结束绝对君主制以来，泰国陆军曾发动过至少11次政变。