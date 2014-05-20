总统纳扎尔巴耶夫在新华网与中国网民在线交流全程记录

哈新社阿斯塔纳讯，总统纳扎尔巴耶夫今日在新华网与中国网民举行在线交流，目前中国网民已提交近1000个问题，总统纳扎尔巴耶夫将对其中部分提问作出回答。

以下为纳扎尔巴耶夫在新华网与中国网民在线交流转播情况（北京时间）：

[新华网]各位网友，大家好，欢迎收看新华网《高端访谈》，我是主持人黄河。今天，新华网访谈直播团队来到上海，对哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫进行独家访谈。这是国内首次通过网络媒体进行外国总统与中国网民的全媒体在线交流。新华网将通过文字、图片、视频、移动终端、微信微博进行直播报道。此时此刻已经有很多网友守候在电脑旁等待着与总统先生近距离的互动。总统先生您好，欢迎您来到演播室。2014-05-20 12:08:01

[纳扎尔巴耶夫]您好，大家好。2014-05-20 12:22:10

[新华网]总统先生，中国广大网民非常关注您今天将与他们进行的在线互动交流。他们通过论坛、微博、手机短信等形式，向您提出了很多问题。下面我们就开始来回答这些问题，您准备好了吗？2014-05-20 12:22:32

[纳扎尔巴耶夫]我准备好了。谢谢。2014-05-20 12:23:00

[新华网]现在我看到页面上已经有1000多个网友提出了问题。名叫"大苹果"的网友问到：总统阁下，亚信会议是您1992年在第47届联合国大会上提出的。请问，您当初提出建立这样一种区域合作机制的初衷是什么？您认为，目前存在哪些因素会对地区稳定构成威胁？亚信会议将如何在维护地区安全过程中发挥作用？2014-05-20 12:23:27 [纳扎尔巴耶夫]谢谢邀请我参加这次在线访谈，非常感谢新华网，这对我来讲是非常高的荣誉。在和中国的网民能够交流、回答问题，我非常高兴能够接受这样的活动。中国和哈萨克斯坦是近邻。近年来，我们相互建立了非常友好的关系，有非常频繁的贸易关系，贸易量很大。在国家间关系、在国际关系上都有很好的关系。在22年前，就像您说的一样，我在联合国大会上提出建立亚信会议机制，这是1992年，是在苏联解体后的第二年。这当中有很多政治过程，大家有很多彼此不理解，在后苏联空间，每个国家都有自己的发展。在中东、在巴基斯坦都发生了一些战争，欧洲通过欧安委员会来解决这个问题。我认为应该可以在亚洲建立相应的机制，因为这里的人口是地球上最多的，这里也有许多资源，可以通过这样的机制来消除一些潜在的威胁，各个国家的元首通过这个机制会面，解除这些争端，这是22年之前。2014-05-20 12:24:12

[纳扎尔巴耶夫]在最近十几年里，我们的论坛已经非常成功地工作，加强了彼此国家之间的互信，现在我们想着手作经济一体化。要和邻居进行贸易，邻居的国家应该一切都正常，如果有一些混乱，那这不可能办到。亚洲国家元首在亚信论坛这样的机制下会晤，对进行交流是非常有益的。第一次论坛是在1996年，在阿拉木图进行，当时解决了印度和巴基斯坦的问题，当时促成了这两个国家的元首见面，通过其他办法我们没有促成他们的见面，我们消除了他们之间一些分歧的意见。2014-05-20 12:24:34

[纳扎尔巴耶夫]在进行一体化进程时，解决安全问题是非常重要的，挑战是非常严峻的。近几年来，挑战主要是恐怖主义、极端主义和分裂主义以及毒品交易。我们应该应对所有这些挑战。现在所有这些问题都成为跨国的问题，尽举一国之力不能解决这些问题，大家彼此应该进行交流，和邻邦以及和其他国家。在整个亚洲地区，我们应该促进贸易发展。最后，这个组织不仅仅是个会议机制，我们也建成了秘书处，我们和独联体的同行正在建立促成亚洲发展的其他机制。这样能够和欧安会议进行一定的竞争，能够阐述我们对安全领域问题的认识，最终能够促成欧洲和亚洲进一步联合和团结。对亚洲来讲，没有欧洲也是非常困难的，如果我们两个大洲能够彼此进行合作，在欧亚大陆这个空间里进行合作是非常好的。2014-05-20 12:24:55 [新华网]谢谢总统先生，我们也祝愿此次会议取得圆满成功。这里有很多的网友提出了关于中哈两国交往的问题。这里有一个问题是：请问您如何评价中哈两国关系的现状，您认为两国关系发展的前景如何？2014-05-20 12:25:17

[纳扎尔巴耶夫]哈萨克斯坦在1991年宣布了独立，今年是第23年。在宣布独立以后，我们把目光投向了伟大的邻邦。中国是一个巨人，我们是不能选择邻居的，历史也是不能选择的。在这样的情况下，我们的祖先在这样的领土上居住了。所以我们非常注重和东方邻居的关系，我们有1700公里的邻邦边界，在历史上发生过许多不同的经历，我们也有分歧，在这些历史过程当中也可能有过一些冲突。我们和时任中华人民共和国主席江泽民着手去解决边境问题，同样的问题，俄罗斯和塔吉克斯坦也在共同解决这些问题。在2006年，大家齐聚在上海，大家签订了协议，对边界问题进行了勘定，不存在任何问题。现在我们和中国的边界问题已经全部确定，边界问题已经全部勘定。这些都在我们的协议当中作出了明确记录。我们也通过阿拉山口建立了铁路联线。2014-05-20 12:26:02

[纳扎尔巴耶夫]这些年来，我们的交易额基本上达到290亿美元，这就是我们相互关系的一个见证。现在中国为了自己的发展需要能源。在这方面，哈萨克斯坦能够提供帮助。哈萨克斯坦25%以上的石油是由中国开采的。我们在里海开通了输油管道。现在我们也在建立油气管道，其中2300公里是在哈萨克斯坦领土上面的。我的这次访问也签订了许多大型协议，在企业界我们签订了众多协议。从国家角度，我们签订了6个协议。我们的基础都是互惠的，在制药、农业、基础建设方面我们签订了许多协议。我们要把我们的贸易额提升到400亿美元，我们昨天开启了一个项目，就是在连云港启动一个运输终端，这样哈萨克斯坦的物资就能通过海洋集装箱的运输通到世界各国。我们在加强我们的经贸联系方面做了许多工作。2014-05-20 12:26:54

[纳扎尔巴耶夫]另一方面是文化交流，差不多有一万多名哈萨克斯坦的学生在中国学习。我们也邀请了中国学生到哈萨克斯坦国立大学进行学习。习近平在阿斯塔纳的纳扎尔巴耶夫大学进行了演讲。我们邀请了250名大学生进行夏令营，这个项目已经在实施了。我们在两国文化交流方面应该做更多工作，进行更多的交流。2014-05-20 12:27:23

[新华网]我们也祝愿两国关系达到新的高度。再次感谢您的回答。接下来这个问题来自网友"元宝"，是关于两国经济合作的问题。您认为未来中哈两国在能源领域的合作是否依然重要？为了实现此前两国领导人共同提出的到2016年前双边贸易额达到400亿美元的目标，您认为，除了能源领域，两国还可以在哪些领域开发新的合作项目？2014-05-20 12:29:46

[纳扎尔巴耶夫]我已经回答了这个问题。在中国有一个问题，就是中国领土统一完整的问题，我们是完全支持的。还有就是创新发展，在这些方面我们也会进行合作，然后促成它的发展。在能源方面，哈萨克斯坦能够在经济发展上给予中国帮助。现在我们从里海到中国的输油管道已经输送了1300万吨石油。将来中国还可以到哈萨克斯坦一个能源地开采石油。输油管道的长度，昨天我们也在进行商谈。我们在和华为合作，让他们可以从哈萨克斯坦取得石油、煤炭以及其它资源。哈萨克斯坦在油储藏占据世界第二位，我们在这方面也可以进行合作，一起开采矿产。在哈萨克斯坦可以从事核能源完整加工系列。这都可以促成我们之间贸易额达到400亿美元的目标。2014-05-20 12:32:27 [新华网]谢谢总统先生，也祝愿中哈两国在这些方面的合作能够顺利进行。网友"留学生"问到：中哈两国有1700多公里的共同边界，两国人民渴望进一步加深相互了解。请问总统阁下，您认为今后应该如何进一步加强两国在人文领域的交流与合作？2014-05-20 12:32:52

[纳扎尔巴耶夫]我已经谈及了这个问题。我认为大学生的交流是人文交流方面重要的一项。我们有非常长久的共同历史，我们有相近的传统和历史文化。所以人文之间的交流是非常重要的。我认为哈萨克斯坦和中国的旅游方面，现在还没有达到一定的高度。2017年将在哈萨克斯坦举行专业世博会，我和习近平主席商定将宣布这一年为哈萨克斯坦和中国的旅游年。在哈萨克斯坦举行中国文化周同时在中国举行哈萨克斯坦文化周，这样的活动也是非常有益的，它能够加深两国人民文化方面的交流。另外，住在新疆的维吾尔族和哈萨克人、乌兹别克人、吉尔吉斯人，他们和我们都是非常相近的，所以我们的文化也是相通的。中国是多民族的国家，哈萨克斯坦也有众多民族，各民族之间互相交流，就能够促成民族间的了解。在哈萨克斯坦有孔子学院，在传播中国文化方面起到了非常重要的作用。我们也想让中国学生了解我们哈萨克斯坦的文化。文化交流在两国之间起着非常重要的作用。2014-05-20 12:34:28

[新华网]下一个问题关于贵国的外交政策。在国际政治舞台上，平衡外交是非常难于实现的，但是哈萨克斯坦一直在这方面做得非常好，请问总统阁下，哈萨克斯坦是如何实现的?2014-05-20 12:34:51

[纳扎尔巴耶夫]如果您看一下世界地图，哈萨克斯坦就像我前面讲过的，一方面它和俄罗斯、中国接壤，还和伊斯兰国家接壤，我们没有出海口。所以我们国家可以起到交通枢纽的作用。多方向的外交政策对我们来讲非常重要，我们和俄罗斯联邦有着非常友好的关系，同中国也有非常好的关系，和欧盟有着比较大的贸易额，超过500亿美元。美国对哈萨克斯坦投资300亿美元，欧盟对哈萨克斯坦有400亿美元的投资。我们和所有国家的关系，对周围邻邦没有任何影响。我们认为，国家应该执行比较均衡的、对这个国家的民族比较有利的外交政策，我认为这是非常正确的一种做法。2014-05-20 12:35:26

[新华网]谢谢您的回答。下一个问题是：去年9月，中国国家主席习近平在访问哈萨克斯坦时，提出共同建设"丝绸之路经济带"的倡议。请问总统阁下，您认为，"丝绸之路经济带"的建设有哪些重要的意义？2014-05-20 12:35:48

[纳扎尔巴耶夫]伟大的丝绸之路几百年来把我们的民族连接在一起。欧洲通过中亚、通过哈萨克斯坦，和中国连接起来，它是东西连接的一条道路。当时，中国和西方有着非常大的丝绸贸易，它不仅是一种丝绸贸易，同时也促成了民族之间的交流。意大利的研究者来到这里，包括马可波罗，他走遍很多国家，写了《马可波罗游记》。另外还有一个南方的海上丝绸之路兴起之后，丝绸之路的力量被削弱了。现在走在我们丝绸之路上的已经不是骑着骆驼的马队了。中华人民共和国国家主席习近平提出"丝绸之路经济带"的提议是非常好的，我非常支持这样的提议，我也非常感谢中国领导人授予我"丝绸之路和平奖"，这是中国第一次颁发这个奖。在两国之间的经济合作以及和其他中亚国家的合作，是由以前的丝绸之路所开启的。未来，丝绸之路将帮助我们更好地相互理解。2014-05-20 12:37:16

[新华网]谢谢总统先生，相信丝绸之路经济带的发展也将会给相关国家的人民带来更多的福祉。再次感谢您的回答。刚才我们回答了一些正式的问题，现在回答一些非正式的问题。2014-05-20 12:37:45

[纳扎尔巴耶夫]这个问题会轻松吗？2014-05-20 12:38:06

[新华网]在中国有很多网友关注您个人的生活，比如，我们知道您曾经做过冶金工人，这段经历对您以后的职业生涯有什么影响？2014-05-20 12:38:36

[纳扎尔巴耶夫]我出生在一个普通的农民家庭，我的父母住在农村，他们没有接受过非常正统的教育。战乱以后，所有人的生活条件、物质条件都非常差，但是我们的父母帮助我们来到学校很好地学习。在我的童年，就有这样的愿望，要帮助我的父母和让兄弟姐妹能够更好地学习。之后，我以优秀的成绩从学校毕业，然后参加了工作。当时有这样的号召，要建立哈萨克斯坦的冶金工业，我准备展示自己毕业以后在这方面的能力，所以就到了冶金工厂工作。对于一个农村的男孩，在这样一个冶金工厂工作是非常艰苦的，里面温度很高，要达到1000度。这对于一个农村的孩子来讲都是不简单的，但是我在农村受过磨炼的经历帮了我很多。我经常对年轻人说，不管你是什么职业，都应该非常好地完善自己，让自己成为这个行业的专家。2014-05-20 12:39:35

[纳扎尔巴耶夫]搞电脑的应该非常精通电脑，司机也应该非常好地掌握自己的职业技能。冶金工业是非常复杂的生产。要进行冶金工业，必须对大地物理、金属、化学都要有非常深的了解。我们要了解所有的金属制品，材料学我们也要很精通。因为钢材需要通过一些专用的设备运输，所以我们对这方面也要深入研究。这不是一个秘密，通过这些学习，我认识了经济的各个方面，对我现在来讲都非常有帮助。我在工人集体里工作，所以在做出决定的时候，我经常会想，会对普通人有什么影响。我认为所有人都应该提出自己的目标，你搞一行就必须精一行。我从来没有想过我会成为总统，我以前的理想是成为一个出色的冶金工人。但是计划会改变，生活也会改变，但我还认为我还是一个出色的冶金工人。因为这样，让我担任了团的工作、党的工作，在这些岗位工作上，我争取把一切做好。所以你们要完善自己，喜欢你所从事的职业，对一个人来讲这是非常重要的。如果不顺利的话，不应该放弃，任何一扇门都不会对你关闭的，你必须找到一扇门去开启。所以每个人都应该有非常大的理想，为自己的国家、为自己的人民做一些好的事情，这一切都会帮助他成功的。2014-05-20 12:40:52

[新华网]感谢总统先生。我们知道您的人生经历是丰富多彩的。网友"成功之人"想问您，您出生于普通牧民家庭，在工厂工作过，同时学识过人，曾获得经济学博士学位。您不仅是一位杰出的政治家，还是一位优秀的作家，您能和我们中国的年轻网友分享您的成功经验吗？2014-05-20 12:41:21

[纳扎尔巴耶夫]我不认为我自己是一个杰出的政治家，但是我在努力地工作。2014-05-20 12:42:44

[新华网]您有许多作品，包括书。2014-05-20 12:43:03

[纳扎尔巴耶夫]科学促成了我的发展。当时，我们在学习门捷列夫的元素表，我因此了解了所有的化学元素，并在这方面取得了博士学位。我已经讲了我的生活经历，我做了什么样的工作。前不久，我在海军的一个学院做了演讲。一般人都说总统是非凡的人，可能是从天上来的，是如此的杰出、如此的成功。我想说，总统的工作是非常沉重和艰巨的，我们没有自由的时间，我们昼夜都在工作，我们星期天、休假的时候也在工作。普通人看到的，比如出访，我们从舷梯上下来这些辉煌的时刻，这些都仅仅是我们生活的一方面。相反，我们要完成非常众多的工作目标。我们现在制定了哈萨克斯坦2030年到2050年的发展计划，在这方面我们还要做出相当多的工作。青年人问2050年哈萨克斯坦会有什么，这样我们就会为他们做出回答。哈萨克斯坦是一个全民都在进行劳动的社会，中国人民是喜欢劳动的人民，哈萨克斯坦人民也是勤劳的人民。2014-05-20 12:45:21

[新华网]我代表新华社、新华网网民对您表示感谢。2014-05-20 12:45:57

[纳扎尔巴耶夫]我想感谢所有的网民，感谢中国人民，在你们面前有非常重要的任务，这个任务是前不久刚刚举行的十八大所提出的，是习近平主席提出的，我希望这些提出的任务都能实现。伟大的中国人民，是我们伟大的邻邦和朋友。2014-05-20 12:47:32

[新华网]感谢总统先生的分享。时间总是过的很快，与总统先生的在线交流非常愉快。网友也很热情，现在的问题还有很多，由于时间关系，不能一一回答网友提问。在今天访谈结束前，总统先生，您曾经许诺将会挑选出您最喜欢的问题，并向提问的网友赠送礼物。究竟哪位网友会得到这份不同寻常的礼物呢？下面请总统先生为大家揭晓。2014-05-20 12:49:03

[纳扎尔巴耶夫]当然，由于网民多数是年轻人，我了解他们的愿望，明白他们想了解总统的人生路径，我也非常理解年轻人他们想了解自己的未来。有一个小孩问自己的父亲，他如何成为一个有智慧的人，什么样的书应该读，应该向哪些老师学习。我的老师、我读的书跟你们基本上都一样，生活给了我所有的东西，应该向生活学习。非常感谢您。2014-05-20 12:52:27

[新华网]我有一个问题，您会提供什么样的礼物？2014-05-20 12:53:08

[纳扎尔巴耶夫]是一本书，是我自己写的，提到了20个国家，但是我现在提出的理念是一个全球的概念，我希望全球的人都能够团结在一起，这是一个非常好的建议。2014-05-20 12:53:44

[新华网]恭喜这位网友，今天您是一个幸运的人。这本书是总统先生自己写的，里面还附有总统先生的亲笔签名，非常珍贵。当然，还要再次感谢总统先生来到新华网与中国网民进行在线交流，本次访谈到此结束，感谢大家收看，再会！2014-05-20 12:54:20