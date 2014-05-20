纳扎尔巴耶夫:哈中两国将互办旅游年

哈新社阿斯塔纳消息，总统纳扎尔巴耶夫20日做客新华网与中国网民在线交流，回答中国网民的问题。纳扎尔巴耶夫在线回答了网友"留学生"提出的今后如何进一步加强两国在人文领域的交流与合作的问题。

纳扎尔巴耶夫说："大学生的交流是人文交流方面重要的一项。我们有非常长久的共同历史，我们有相近的传统和历史文化。所以人文之间的交流是非常重要的。我认为哈萨克斯坦和中国的旅游方面，现在还没有达到一定的高度。2017年将在哈萨克斯坦举行专业世博会，我和习近平主席商定将宣布这一年为哈萨克斯坦和中国的旅游年。在哈萨克斯坦举行中国文化周同时在中国举行哈萨克斯坦文化周，这样的活动也是非常有益的，它能够加深两国人民文化方面的交流。另外，住在新疆的维吾尔族和哈萨克人、乌兹别克人、吉尔吉斯人，他们和我们都是非常相近的，所以我们的文化也是相通的。中国是多民族的国家，哈萨克斯坦也有众多民族，各民族之间互相交流，就能够促成民族间的了解。在哈萨克斯坦有孔子学院，在传播中国文化方面起到了非常重要的作用。我们也想让中国学生了解我们哈萨克斯坦的文化。文化交流在两国之间起着非常重要的作用"。