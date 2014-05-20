英国设千万英镑大奖 解决人类难题

哈新社阿斯塔纳电，据BBC报道，三百年前，英国设立了"经度奖"，悬赏解决航海中的经度测量问题。今天，英国再次设立同名大奖，希望解决一个当代人类面临的重大难题。

1714年，英国政府设立"经度奖"，悬赏两万英镑（相当于今天的几百万英镑），奖给能找到测量经度方法的人。英国钟表匠约翰•哈里森（John Harrison）用他制作的精确航海钟解决了这个难题，因此获得这笔奖金。 300年后的今天，英国再次设立"经度奖"，悬赏一千万英镑，希望解决一个人类面临的最重大的科学挑战。具体是什么挑战，将由公众投票决定。 穆尔甘（Geoff Mulgan）是负责该奖项的慈善组织Nesta的首席执行官。他说："如果你想解决一个科学问题，一个办法是去最好的大学找最好的科学家，请他们来解决难题。但是，多年来人们发现，公开向所有人征求解决办法，往往更有效。这正是十八世纪的‘经度奖'首先实践的。" 钟表匠解决科学难题 对十八世纪的英国来说，在航海过程中为船只精确定位是一个非常重要的课题。当时，水手测量船只所在的纬度很容易，但如何精确测量经度仍是一个难题。 要精确测量经度，水手需要一个准确的计时器。用计时器得知家乡的时间，再通过观察太阳位置得知所在地的时间，水手就可以计算出船只所在的经度。 但是，当时的计时器是摆钟，行船过程中的颠簸和温湿度的变化都能使摆钟产生巨大的误差。由于航海家难以测量经度，经常发生航船因错估位置而触礁的海难。 这个困扰欧洲航海界和科学界一百多年的难题，最终却由约翰•哈里森，一个来自约克郡的钟表匠，解决了。 哈里森为研制精确的航海钟付出了几十年的努力，但是由科学家组成的经度委员会对他屡加刁难。哈里森直到1773年他已80岁高龄时，才获得全部奖金。 公众投票 三百年过去了，英国再次公开向大众提出科学挑战。 慈善组织Nesta和政府投资的技术战略委员会宣布，悬赏一千万英镑解决一个人类面临的重大科学课题。 经度委员会经广泛协商，挑选了六类课题供公众挑选。 • 航空 - 如何在不破坏环境的条件下飞行？ • 食品 - 如何保证所有人都拥有营养丰富而又可持续的食品来源？ • 抗生素 - 如何阻止病原体对抗生素产生抵抗力？ • 瘫痪 - 如何让瘫痪病人重获行动能力？ • 水 - 如何保证所有人拥有安全洁净的水源？ • 痴呆症 - 如何帮助痴呆症患者延长独立生活的时间？ BBC电视二台星期四晚间9点的"地平线"（Horizon）节目将分析上述课题。随后将进行公众投票，公众选中的课题将于6月25日宣布。 其后，专家将开会研究制订挑战的细节。全世界所有人都可以提交他们对此课题的解决办法。 穆尔甘说，确定获奖者可能需要几年时间。