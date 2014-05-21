中国租借给马来西亚大熊猫抵达吉隆坡

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC报道，中国租借给马来西亚的两只大熊猫星期三（5月21日）抵达马来西亚吉隆坡郊外的梳邦国际机场。

自马航MH370航班失踪后，出于对失踪航班乘客家属的尊重，中国政府宣布推迟向马来西亚移交两只租借的大熊猫。 BBC驻吉隆坡记者潘婕说，中国近日就南海争议岛屿的主权问题与东南亚邻国发生争执，并引发强烈的反华情绪。中国官方的举动是向传统的盟友伸出手。 两只大熊猫的新馆舍占地约1.6万平方米，馆内温度将维持在摄氏24度以下，这可能是马来西亚这个热带国家最冷的地方之一。 2012年，马来西亚总理纳吉布访问南宁时，中马两国敲定租借大熊猫一事。 中国和马来西亚于2013年6月签署协议，中国正式批准租借一对熊猫"福娃"和"凤仪"给马来西亚，以纪念马中建交40周年。 在马航客机失踪事件之后抵达吉隆坡的大熊猫，现在被视为和平的使者。 马航MH370航班3月8日从吉隆坡起飞后在飞往北京的途中失踪。客机和机上239人至今下落不明。飞机上共有238名乘客，其中153名中国人。 部分乘客亲属和中国人对马来西亚政府对客机失踪处理不当表示愤怒。 BBC驻吉隆坡记者潘婕说，马来西亚人对来自马航MH370中国乘客家属的批评已感到厌倦。马来西亚公开支持美国海军重返亚太，但此举被中国视为遏制中国的战略之一。 大熊猫"福娃"和"凤仪"抵达吉隆坡后，将接受检疫一个月，然后才与公众见面。 "福娃"和"凤仪"将租借给马来西亚10年。它们将被转运至位于吉隆坡市郊的淡江国家动物园。 马来西亚当局已为中国大熊猫建好熊猫馆舍，馆舍共有7个房间，包括供两只大熊猫独居的宿舍，熊猫幼儿保育室和保温室，以及竹子储藏室。