纳扎尔巴耶夫提议将亚信更名为亚洲安全与发展组织

哈新社上海消息，纳扎尔巴耶夫总统在上海召开的亚洲相互协作与信任措施第一阶段会议发表讲话时提议将亚信更名为亚洲安全与发展组织。 纳扎尔巴耶夫说："在亚信基础上应建立高效率的亚洲安全与发展组织。它还应成为无力解决乌克兰问题的欧洲安全与合作组织的有力竞争者"。

纳扎尔巴耶夫说："在亚信基础上应建立高效率的亚洲安全与发展组织。该组织应成为无力解决乌克兰问题的欧洲安全与合作组织的有力竞争者"。 纳扎尔巴耶夫指出，抛开亚洲不与东方建立合作和相互信任，不顾及东方人的传统和价值观西方国家不会有稳定发展，也代表不了真理，6年前波及全球的金融危机还远远没过去，它一波接一波以各种形式进入各行业，它已影响金融、经济、社会政治领域，甚至波及文化领域，这一危机源于各方和发展的陈旧模式。这是发展中产生的系列危机。因此，亚洲各国应以和平方式发展好自己国家。在这一进程中亚洲安全与发展组织或将起积极的作用。 纳扎尔巴耶夫说："希望亚信成员国首脑及时解决这一问题，中国古代教育家孔子说，信任乃友谊之基石，这句话应成为未来这一国际组织的主旨"。