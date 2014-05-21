中国驻哈大使乐于成：老朋友第二十次访华

哈新社阿斯塔纳讯，中国驻哈萨克斯坦大使乐于成5月21日在中国《人民日报》"大使随笔"专栏发表署名文章《老朋友第二十次访华》，全文如下：

中哈两国进一步开展全方位合作，将为实现各自的国家梦注入新动力，不断造福两国人民 亚洲相互协作与信任措施会议（亚信）第四次峰会在中国上海召开。出席这场盛会的众多贵宾中有一位特殊的客人，他就是中国人民的老朋友、亚信的发起者--哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫。此行也是纳扎尔巴耶夫总统第二十次访华。 纳扎尔巴耶夫总统当政20余年，深受哈萨克斯坦人民的爱戴和尊敬。在他领导下，哈萨克斯坦顺利完成立国、迁都、建党、建军等一系列伟业创举，从苏联解体时一个羸弱之国，发展到今天人均国内生产总值超过1.3万美元。如今的哈萨克斯坦经济繁荣、社会稳定、人民安康、百业兴旺，成为名副其实的欧亚大国。早在1992年，哈萨克斯坦刚刚独立，纳扎尔巴耶夫总统就在第四十七届联合国大会上倡议建立亚信。此后，哈萨克斯坦为推动亚信进程不遗余力，孜孜以求，使亚信从无到有，从小到大，发展为如今在国际上具有广泛影响的亚洲最大的安全论坛。 特别值得一提的是纳扎尔巴耶夫总统的中国情缘。中哈建交22年，纳扎尔巴耶夫总统20次访华，两国领导人在多边场合的会晤更是难计其数。他与中国领导人建立了密切的工作关系和深厚的个人友谊。历次会晤，他与中国领导人深入交流，共同发表重要政治文件，签署一系列务实合作协议。 我们不会忘记，2008年在阿拉木图，纳扎尔巴耶夫总统担任第一棒火炬手，亲手拉开了北京奥运会圣火境外传递的帷幕，展示了哈萨克斯坦人民对中国的全力支持；在事关中国主权和领土完整等重大问题上，纳扎尔巴耶夫总统一贯态度鲜明，坚定奉行一个中国的原则立场，坚决反对恐怖主义、分裂主义和极端主义；去年9月，习近平主席在访哈期间提出共建丝绸之路经济带的重大倡议，纳扎尔巴耶夫总统当场表示支持，目前哈萨克斯坦正与中方积极推动落实这一重要倡议；纳扎尔巴耶夫总统长期以来亲自关心和推动中哈大项目合作，出席中哈天然气管道、中哈跨境铁路、阿克套沥青厂等一系列大项目开工或投产仪式，高度评价中国企业为当地社会作出的突出贡献。纳扎尔巴耶夫总统以实际行动推进中哈友好事业，为两国关系健康稳定发展作出了重大贡献，发挥了不可替代的作用。 5月的上海，春光明媚，百花盛开，纳扎尔巴耶夫总统再访中国，恰逢中国全面深化改革，举国上下正为实现中国梦和"两个百年"目标而奋斗。哈萨克斯坦也提出了旨在强国富民的《2050战略》。两国进一步开展全方位合作，将为实现各自的国家梦注入新动力，不断造福两国人民。 亚信第四次峰会，再一次见证中哈友好合作新篇章。