北约期待下周与俄罗斯商讨乌克兰局势

哈新社阿斯塔纳讯，据中国新闻网援引中新网消息，北约秘书长拉斯穆森5月19日在此间举行的月度新闻发布会上透露，北约向俄罗斯提出了召开北约与俄罗斯大使级会议的要求。北约方面期望该会议能够在下周举行，但俄方目前尚未回应。

尽管北约在4月1日表示将中止与俄罗斯的合作，但双方沟通的渠道依旧畅通。拉斯穆森当时就指出，尽管北约将中止与俄罗斯的合作，但北约-俄罗斯理事会的对话仍将继续，双方将会把对话维持在大使级或以上，以便双方在乌克兰问题上交流、沟通。

拉斯穆森当天指出，即将于5月25日举行的乌克兰总统选举将成为该国历史上的重要契机，也许各方能够就此寻找出和平解决乌克兰危机的方法与途径。 拉斯穆森指出，乌克兰局势的演变直接导致北约重新考量欧洲安全形势。今年9月份，北约领导人将在威尔士召开会议，重新审视北约的长期战略。 拉斯穆森回应说，北约无意在东欧地区部署核武器及大量战斗部队。此间媒体披露，波兰曾向北约提出在该国部署永久驻军的要求。俄罗斯方面认为波兰的要求破坏了北约与俄罗斯之间的协议。 拉斯穆森说："目前，北约还无意改写与俄罗斯在1997年签署的协议内容。" 拉斯穆森当天还表示，他没有看到俄罗斯军队从乌克兰边境撤走的证据。 克里姆林宫新闻局当天发布消息称，普京下令在俄乌边境附近地区进行军演的俄军返回己方基地。同时，俄罗斯呼吁基辅方面立即停止在乌东南部的军事行动，通过和平方式解决所有问题。