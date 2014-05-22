哈新社阿斯塔纳讯，据astana.gov.kz 网站报道，第七届阿斯塔纳经济论坛于昨日在阿斯塔纳召开。与此同时，在论坛框架下第五届 "Astana Invest-2014" 国际投资论坛也拉开帷幕。共有来自100多个国家的130位部长参加论坛。论坛期间将相继举行70项相关活动。

阿斯塔纳市市长伊曼哈利•塔斯马哈穆别托夫在论坛开幕式发表讲话称，总统纳扎尔巴耶夫时刻关注阿斯塔纳市的招商引资工作。迁都以来，首都人口增加近3倍，地区生产总值增长54倍，投资增长23倍。优惠的税收政策，便利、快捷的通关程序以及经济特区的设立大大改善了阿斯塔纳的投资环境，吸引了外国投资者的目光。 赤道几内亚驻俄罗斯大使Filiberto Ntutumu Nguema在会议期间说："阿斯塔纳注重对基础设施的建设，这对吸引投资商起到了积极作用。据我观察发现，各国投资商对投资阿斯塔纳兴趣很高。未来对加强赤哈关系，发展两国合作我将尽自己一份力。" "阿斯塔纳-新城"经济特区行政长官梅德尔•迈斯耶洛夫表示，目前在工业园区内共有50个项目，其中20个项目已投产。市政府计划在2017年前完成对50个工厂的建设，到时将为8500名技术人员提供工作岗位，也将为政府增加收入。 据悉，在论坛期间共签署了总额为5百万美元的11项合作备忘录。论坛期间各方还深入探讨了阿斯塔纳在2017年前步入全球前50名智能城市行列以及阿斯塔纳世博会准备工作等问题。