中俄将合建扎鲁比诺港 助推图们江区域合作

哈新社阿斯塔纳讯，据中新社长春5月22日报道，刚刚于上海闭幕的亚信峰会上，中国吉林省与俄罗斯苏玛集团签署了合作框架协议，双方将合作建设俄罗斯扎鲁比诺万能海港。专家指，这将进一步畅通中俄国际通道，对于图们江区域合作开发具有重要意义。

22日出版的中国《吉林日报》在头版报道了这一消息。据道说，这是中俄本轮签约中地方政府与俄罗斯大企业合作港口商贸物流建设的战略性大项目。 扎鲁比诺港位于俄罗斯滨海边疆区哈桑区特罗伊察海湾西南岸，是天然不冻港。这里距离吉林省珲春市仅有60公里。苏玛集团是俄罗斯最大、欧洲第三位的港口运营商，其承建的扎鲁比诺万能海港项目，建成后港口年吞吐能力将达到6000万吨。 中国吉林省是位于中国东北的边疆近海省份，缺少出海口一直被视为影响该省进一步开发开放的因素之一。吉林省省长巴音朝鲁表示，吉林省正在推进"借港出海"战略，打造中蒙俄经济带，建设中俄珲春－哈桑跨境经济合作区，面向东北亚积极寻求港口物流合作伙伴。扎鲁比诺港是吉林省出海的首选战略性港口。双方合作建设扎鲁比诺港，可以发挥各自优势，实现务实高效合作。 目前，吉林省开通的中俄韩、中俄韩日等陆海联运航线，都是经过扎鲁比诺港进行中转，这些航线现在已经成为连接日本海沿岸各国的"黄金航线"，也是中国东北出海的第二条通道。未来，吉林省还将规划修建通往俄罗斯的高速公路，使得对外通道更加便捷。 吉林省社科院俄罗斯研究所所长周伟萍认为，连接中俄两国通道的畅通，将不仅有助于吉林省乃至中国东北地区的开发开放，也有利于促进中国东北老工业基地振兴与俄罗斯远东大开发的融合联动，从而促进图们江开发与东北亚地区的经贸合作。