泰各方协调未成 军方宣布接管看守政府权力

哈新社阿斯塔纳讯，据中新社报道，巴育当天下午通过电视媒体向全泰民众宣布，为防止冲突进一步升级和人民生命财产免受损失。泰维护秩序与和平司令部命令夺取看守政府的权力。

22日下午，巴育召集泰各利益相关方第二轮协调会议，就解决目前的政治僵局寻找出路而未达成任何妥协。 当天下午早些时候，泰看守政府代总理尼瓦探隆还表示，他不能为建立所谓临时政府铺平道路而辞职，该国宪法要求看守政府继续治理国家，直到下一届政府产生时为止。他说，宪法是国家的最高法律，军方戒严也不能只援引宪法的某些条款来执行。 泰民主党党魁阿披实则建议，必须立即停止所有形式的暴力活动；必须有一个大选之前和大选之后的政治改革蓝图；必须有一个保证下一次干净、公平选举的制度性安排。 民主党发言人操哇暖说，阿披实还呼吁所有利益相关者在冲突中牺牲各自的利益，以此终止目前的政治僵局；他同时还呼吁看守政府辞职，以便政治改革和新一轮大选能够顺利进行。 泰反对独裁民主联合阵线（红衫军）主席乍都蓬则认为，举行全民公投是解决目前政治僵局的最好出路。他说，"红衫军"领导人注意到，现在可能是举行新一轮大选，选举产生新一届政府的时候了；因此，应对民众是要求在选举之前或选举 之后实行政治改革进行全民公投，"红衫军"将尊重公投的结果。 泰反政府群体"民主改革人民委员会"领导人素贴则声称，他将继续坚持成立临时政府和先行政治改革的立场。 泰中央选举委员会主席素帕猜当天还欢迎巴育在召集七方会谈中所扮演的中间人角色。 鉴于一时无法统一各方立场，泰军方在协调会议结束后，旋即宣布接管该国国家权力。巴育在当天下午的电视讲话中宣布成立维持和平与接管政权委员会。巴育声称，军方此举旨在恢复国家秩序并推动政治改革，保护人民的生命财产安全。