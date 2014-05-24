中国媒体高度关注纳扎尔巴耶夫总统中国之行

哈新社北京消息，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫于5月19日至22日对中国进行的国事访问和第四次亚信峰会（5月21日）已成为中国各类媒体近日报道的焦点。

总统的中国之行

中国媒体对哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫在上海西郊会议中心举行的会谈给予了高度关注。会谈前习近平在上海西郊会议中心广场为纳扎尔巴耶夫举行欢迎仪式，军乐队奏响两国国歌，由中国各军种组成的仪仗队庄严走过广场，手持哈中两国国旗的青少年面带笑容高呼"哈萨克斯坦"。会议期间纳扎尔巴耶夫还接受了"丝绸之路和平奖"并成为"丝绸之路和平奖"设立之后首位获奖者。

在两国发表的联合宣言基础上，中国媒体还报道了两国在政治互信与战略合作伙伴关系方面取得的成就。其中重点报道了中国向哈萨克斯坦提供100亿美元贷款，习近平欢迎哈方积极参与上海自由贸易实验区建设。

中国媒体还重点报道了中国全面深化改革与哈萨克斯坦2050发展战略之间的关系，并高度赞扬两国领导人的战略构想和远见卓识的政治智慧。 中国主要网站之一新华网对纳扎尔巴耶夫总统进行了独家访谈并请总统与中国网民在线交流，在与中国网民进行的交流中纳扎尔巴耶夫回答了网民提出的近1000个问题。许多中国网民对纳扎尔巴耶夫总统的领导艺术给予了高度评价，询问了有关总统的生活经历、喜爱的体育项目及个人爱好等等。点击量超过2000万次，中国100多家新闻媒体围绕纳扎尔巴耶夫总统中国之行播发了100多条新闻评论。哈新社记者如斯兰∙苏莱曼诺夫有幸走进演播厅观摩，采访了纳扎尔巴耶夫总统与中国网民在线交流直播，并从演播厅向国内发回了相关报道。 第四次亚信峰会 中国日报对纳扎尔巴耶夫总统1992年提出的关于建立亚信给予高度评价。认为，亚信将继续在维护亚洲乃至全球安全方面发挥积极的作用。由中国国家主席习近平主持召开的第四次亚信峰会已成为全球关注的重大会议。 中国日报引述了中国国家主席习近平在亚洲相互协作与信任措施会议开幕式讲话："我们对纳扎尔巴耶夫总统成立亚信的政治远见及致力于地区和平稳定的责任担当表示敬佩。" 与中国国家主席习近平同时，俄总统普京也对纳扎尔巴耶夫做出了自己的评价，他说："在九十年代初期，努尔苏丹∙纳扎尔巴耶夫提出了关于成立亚信的构想，并为该构想的付诸实施倾注了心血"。 外国分析人士认为，。作为亚信成立以来参与国家最多、规模最大的一次盛会，本次亚信峰会吸引了众多的目光。峰会达到很高水平，（46个国家和国际组织领导人、负责人或代表出席会议，其中包括11位国家元首、1位政府首脑），联合国秘书长潘基文首次参加亚信峰会引起了外国观察家的关注。外国分析人士认为，亚信的作用不仅在亚洲得到提高，而且解决国际性问题的作用也在增强。 外国观察家认为，中国国家主席全程主持此次亚信峰会足以证明中方对此次峰会的重视。 中国日报对纳扎尔巴耶夫总统1992年提出的关于建立亚信给予高度评价。认为，亚信将继续在维护亚洲乃至全球安全方面发挥积极的作用。由中国国家主席习近平主持召开的第四次亚信峰会已成为全球关注的重大会议。 中国日报引述了中国国家主席习近平在亚洲相互协作与信任措施会议开幕式讲话："我们对纳扎尔巴耶夫总统成立亚信的政治远见及致力于地区和平稳定的责任担当表示敬佩。" 与中国国家主席习近平同时，俄总统普京也对纳扎尔巴耶夫做出了自己的评价，他说："在九十年代初期，努尔苏丹∙纳扎尔巴耶夫提出了关于成立亚信的构想，并为该构想的付诸实施倾注了心血"。 外国分析人士认为，。作为亚信成立以来参与国家最多、规模最大的一次盛会，本次亚信峰会吸引了众多的目光。峰会达到很高水平，（46个国家和国际组织领导人、负责人或代表出席会议，其中包括11位国家元首、1位政府首脑），联合国秘书长潘基文首次参加亚信峰会引起了外国观察家的关注。外国分析人士认为，亚信的作用不仅在亚洲得到提高，而且解决国际性问题的作用也在增强。 外国观察家认为，中国国家主席全程主持此次亚信峰会足以证明中方对此次峰会的重视。 中国国际问题专家观点 中国国际关系学院副院长郭先刚（音译）在接受环球时报记者采访时表示，就安全问题而言，亚信会议是亚洲主要的多边会议，亚信重点关注亚洲大陆的安全问题，这是与重点关注经济问题的亚太经合组织和上合组织不同之处。 上海社会科学院研究员潘光（音译）教授表示，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫考虑效仿欧安组织，在亚洲也建立这样一个能够代表整个亚洲、以安全为重点的论坛机制。相信这一机制一定会形成。 复旦大学国际关系与公共事务学院教授沉丁立（音译）曾发表亚新组织在维护亚洲地区安全中所起的作用相对不会很大的观点，沉丁立教授对总统纳扎尔巴耶夫2014年-2016年中国轮值亚信峰会期间将会把亚信峰会在亚洲的影响提升至新高度的观点表示支持。 中国国家主席习近平在亚信峰会开幕式上指出，安全应该是普遍的，不能一个国家安全而其他国家不安全，一部分国家安全而另一部分国家不安全，更不能牺牲别国安全谋求自身所谓"绝对安全"。否则，就会像哈萨克斯坦谚语说的那样，"吹灭别人的灯，会烧掉自己的胡子"。习近平引用哈萨克谚语谈安全引起了中国媒体广泛关注。 总而言之，由哈萨克斯坦首倡的"亚信"是重要的地区安全对话论坛，经过20年发展，当主席国接力棒交到中国手中之时，其规模和影响已不容小觑。哈萨克斯坦作为亚信会议的发起国对该会议20多年间取得的进步做出了重要贡献，见证了亚信会议的历史发展轨迹。