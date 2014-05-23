图片专题：西安-丝绸之路新起点

哈新社阿斯塔纳-西安-阿斯塔纳讯，陕西省西安市首届丝绸之路国际博览会今天开幕，包括哈萨克斯坦在内的多个中亚国家代表团出席会议。

哈萨克国际通讯社副社长阿布沃娃∙卡拉姆卡斯∙艾斯凯尔将出席国际博览会新闻发布会并回答记者提问。西安古称长安，以多个朝代首都和丝绸之路起点而出名。历史上包括秦、汉、唐在内的13个朝代为今天的西安奠定了基础。西安与雅典、罗马、开罗并称为4大历史古城，是目前全球古迹数量最多并保存最完好的城市。 现在的西安是陕西省首府，位于关中平原浐河河畔，总面积10108平方公里，常住人口830万人。这里气候温和，四季分明，雨量适宜，日照充足，具有优越的自然环境和丰富的旅游资源。

一个月前，哈新社记者应邀参观了这一富有宝贵历史文化的古城，我们将通过图片报道的方式向您展示古城西安的崭新面貌。 1. 乘飞机从北京出发，一个半小时就可抵达西安，有趣的是从西安机场出来就可大饱眼福参观城市美景了，现代化的高楼与历史古建筑相互交错，形成了别有特色的景观。

这是明朝洪武帝（1374-1378年在位）期间筑造的城墙，长度为14公里，墙高12米，至今保存完好。

2. 我所入住的酒店是苏联时期俄罗斯人建造的。

3. 这是丝绸之路国际博览会展览馆，一个月前这里还在紧张繁忙地进行施工，这里还为参展的哈萨克斯坦专门设立了展厅。 4. 陕西省和西安市行政大楼。 5. 私营企业在西安市开设了"丝绸之路"博物馆，保存在现代化安保装置内的文物数量众多，这里展出了古代贵族纯金制作的 日用品。

6. 该私营企业也在原古唐西市的遗址上建立了商业中心。木板上雕绘的地图向我们展示了古城的分布。 7. 造访西安的游客会从这里带回中国民间传统艺术品和茶叶，酒类也是畅销商品之一，当地民众比较喜爱石榴酒，在很多艺术品上可以看到熊猫图案，熊猫也成为了中国象征之一，此外，与中国本地产品一起，世界奢侈品牌也在此开设有销售点。 8. 西安城市建设为其他地区树立了很好的榜样，游客在此可以选择乘坐公交车，西安市设有专门公交专用车道，除公交车外，游客还可以选择骑自行车出游，据当地民众说，游客可以在2小时内免费租用自行车，考虑到城市交通情况，自行车出游还是蛮不错的选择。

9. 西安市民对植物保护意识很强，城市绿化工作也做的非常好，在酒店附近散步时我发现，每棵树都有相应的编号。

10. 很可惜，由于行程安排非常紧，没有机会一一参观，只去了钟鼓楼，这里有世界上最大的钟和鼓，从钟鼓楼的磅礴气势可以感受到古代高度文明，在此也可以一览西安市美景。

11.在离开钟鼓楼时，我投下一把硬币许下心愿，愿能再次参观这座美丽的城市，两名中国小伙捡起了我的硬币，原来他们知道这是哈萨克斯坦货币。 据我的翻译李建良（音译）说，西安市每年会迎来数千名前来学习汉语的中亚留学生，其中也包括哈萨克斯坦，他本人也在西安外国语大学教授俄语，他的学生大部分毕业后在国际贸易公司工作，随着新丝绸之路经济带的复兴，他们的数量也在逐年增多。 《哈萨克国际通讯社》在此向《文汇报》社和陕西省人民政府提供的帮助和支持表示感谢。