中国将对进口网络技术展开更严格审查

哈新社阿斯塔纳讯，据华尔街日报消息，中国表示，将对进口网络技术展开更严格的安全审查，以防相关技术可能给国家安全带来威胁。美国和中国互相指责对方攻击自己的网络，近来争吵势头加剧。

中国国家互联网信息办公室周四表示，将对重要网络技术产品和服务进行安全审查，不符合要求的产品和服务将不得进入中国规模超过3,200亿美元的网络技术市场。 官方媒体新华社称，审查的重点在于产品的安全性和可控性，旨在防止产品提供者利用提供产品的方便，非法控制、干扰、中断用户系统，非法收集、存储、处理和利用用户有关信息。

中国政府未透露具体的审查程序以及什么类型的产品和服务将受到审查。

思科系统(Cisco Systems Inc., 简称：思科)、国际商业机器公司(International Business Machines, 简称IBM)等这类产品的主要供应商未立即回复置评请求。

咨询公司Kapronasia Shanghai的科技顾问卡普伦(Zennon Kapron)说，此举可能不会强化中国作为一个科技进口国的地位，但他认为，这可能会使中央政府对科技购买决策施加更有力的控制，而目前有些决策是在地方层面上做出的。

他说，这和全球任何一个监管机构可能采取的做法没什么不同。

在新的审查制度出台三天前，美国指控五名中国军官窃取存储在网上的商业机密。中国否认这一指控，并警告称此举可能带来严重后果，但没有指明是什么后果。这也标志着两国政府围绕网络安全产生的摩擦日益增多：美国爆料者斯诺登(Edward Snowden)指责华盛顿经常监听包括中国在内的外国政府，而美国则指责中国加大了对美国企业和其他机构的黑客攻击。

中国国家主席习近平今年2月出任一个新组建的互联网安全领导小组的负责人，凸显出北京对网络安全的新的关注。

本周发布的一份政府公告警告说，实际上中国使用的手机、电脑以及里面的芯片全部都依靠外国开发的技术。中国国家互联网信息办公室发布的这份公告说，尽管中国互联网用户人数达6.18亿，但网络结构并不意味着中国是一个互联网大国。

新华社报道称，国家互联网信息办公室发言人姜军指出，近年来，中国政府部门、机构、企业、大学及电信主干网络遭受大规模的侵入、监听，深受其害。

姜军称，特别是"斯诺登事件"，为世界各国敲响了警钟。他说，长期以来，少数国家政府和企业利用自己产品的"单边垄断"和技术"独霸"优势，大规模收集敏感数据，不但严重损害了广大用户的利益，而且对其他国家的网络空间安全造成巨大威胁。

政府公告称，美国国会出于相同的风险考虑（例如嵌入式技术等）对中国的通讯设备进行了审查，并指控华为技术有限公司(Huawei Technologies Co.)和中兴通讯股份有限公司(ZTE Co.)的设备构成国家安全风险。华为和中兴通讯均否认其设备有这类技术能力，并表示美国国会委员会的指控缺乏证据支持。

中国政府并不讳言其推进技术系统国产化的意图。中国政府本月称，中央机关采购计算机不允许安装微软(Microsoft Corp.)的Windows 8操作系统。政府官员宣布国内正在研发一套国产系统。微软表示对中国政府的这一决定感到惊讶，微软称，他们一直在配合中国政府部门的工作，以确保微软产品符合政府部门的规格要求。

习近平2月份表示，要把中国建设成为网络强国。