美前总统里根被曝靠黑帮入主白宫 多次“钱权交易”
完全"听命行事" 里根晚年为阿兹海默症（老年痴呆症）所苦，2004年辞世，享年93岁。据美国导演肖恩•索兹执导的新纪录片《疾驰的代价2：推倒迷墙》揭露，里根生前能够演艺事业和政治生涯两得意，好莱坞娱乐大亨卢•沃瑟曼功不可没。 沃瑟曼有"好莱坞教父"之称，他身材瘦削、面容冷峻、行事神秘，常年着黑衣黑裤系黑领带，并要求下属如此统一着装。因此在好莱坞业界，他们被称为"黑衣黑手党"。 事实上，沃瑟曼及其经营的公司--美国音乐公司（MCA）--的确与黑帮存在千丝万缕的关系。沃瑟曼出生自一个俄罗斯移民家庭，少年时期曾在克利夫兰加入当地一个黑帮组织。而后，他迁往芝加哥遇见MCA公司创始人朱尔斯•斯坦并得到其赏识。斯坦与芝加哥黑帮头目过往甚密。20世纪30年代末，在斯坦和沃瑟曼的主导下，MCA公司业务西扩、在洛杉矶站稳脚跟。几乎是在同一时间，芝加哥黑帮在洛杉矶落地生根。 而MCA公司旗下众多影视巨星中，里根无意是最璀璨的一颗，他是该公司有史以来首位拿下百万美元电影合约的演员。更为重要的是，MCA公司成为里根弃影从政的"坚强后盾"。美国司法部一份秘密文件里写道："里根的整个政治生涯都受到他们的资助，他是不折不扣的MCA奴隶，完全听命行事。" "水门案"相形见绌 由于里根无力承担政治竞选的巨大开销，MAC公司几乎资助了他的每场竞选活动。俗话说"吃人嘴软，拿人手短"。里根拿了MCA公司的钱，就必须要为MCA公司办事。 导演索兹在纪录片中采访了两位前联邦检察官和一位前联邦调查局（FBI）特工，他们表示，当年司法部成立打击有组织犯罪特别小组，调查黑帮势力对MCA公司高层的影响和渗透，后来调查行动突然停止，就是里根入主白宫所做的其中一项"权钱交易"。 "我认为调查中止并不是偶然事件，而是来自华府的一场精心策划和干预，以阻止政府机构插手MCA公司事务。"前联邦检察官马文•鲁德尼克因坚持调查而遭解职，他说其中的内幕"令水门案相形见绌"。 里根的"背后推手" 索兹称，里根与MCA公司"互相帮助、关系密切复杂"，时任司法部长艾德•米斯（由里根任命）是MCA公司董事会的"真正挚友"。1966年，里根当选加利福尼亚州州长，MCA公司对此居功甚伟。而后，该公司受益于里根颁布的行政命令，赚取大笔财富。 据另一位接触过MCA公司涉黑案件嫌疑人的律师透露，黑帮势力在好莱坞的运作可能扩及里根的遗孀南希，"她是美国影视演员理事会的成员，她是里根的背后推手......是她指使里根做这一切。"