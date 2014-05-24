美前总统里根被曝靠黑帮入主白宫 多次“钱权交易”

哈新社阿斯塔纳讯，据新华网报道，全球知名调研资讯公司盖洛普曾做过一次"谁是最受欢迎美国总统"的民意调查，当时，罗纳德•里根拔得头筹、获得高达87%的支持。 然而，英国《每日邮报》网站5月22日独家披露，一部新纪录片曝出这位备受赞誉的美国前总统竟是依靠黑帮入主白宫，并且在其任期内，他与好莱坞娱乐巨头关系错综复杂、多次进行"权钱交易"。

完全"听命行事" 里根晚年为阿兹海默症（老年痴呆症）所苦，2004年辞世，享年93岁。据美国导演肖恩•索兹执导的新纪录片《疾驰的代价2：推倒迷墙》揭露，里根生前能够演艺事业和政治生涯两得意，好莱坞娱乐大亨卢•沃瑟曼功不可没。 沃瑟曼有"好莱坞教父"之称，他身材瘦削、面容冷峻、行事神秘，常年着黑衣黑裤系黑领带，并要求下属如此统一着装。因此在好莱坞业界，他们被称为"黑衣黑手党"。 事实上，沃瑟曼及其经营的公司--美国音乐公司（MCA）--的确与黑帮存在千丝万缕的关系。沃瑟曼出生自一个俄罗斯移民家庭，少年时期曾在克利夫兰加入当地一个黑帮组织。而后，他迁往芝加哥遇见MCA公司创始人朱尔斯•斯坦并得到其赏识。斯坦与芝加哥黑帮头目过往甚密。20世纪30年代末，在斯坦和沃瑟曼的主导下，MCA公司业务西扩、在洛杉矶站稳脚跟。几乎是在同一时间，芝加哥黑帮在洛杉矶落地生根。 而MCA公司旗下众多影视巨星中，里根无意是最璀璨的一颗，他是该公司有史以来首位拿下百万美元电影合约的演员。更为重要的是，MCA公司成为里根弃影从政的"坚强后盾"。美国司法部一份秘密文件里写道："里根的整个政治生涯都受到他们的资助，他是不折不扣的MCA奴隶，完全听命行事。" "水门案"相形见绌 由于里根无力承担政治竞选的巨大开销，MAC公司几乎资助了他的每场竞选活动。俗话说"吃人嘴软，拿人手短"。里根拿了MCA公司的钱，就必须要为MCA公司办事。 导演索兹在纪录片中采访了两位前联邦检察官和一位前联邦调查局（FBI）特工，他们表示，当年司法部成立打击有组织犯罪特别小组，调查黑帮势力对MCA公司高层的影响和渗透，后来调查行动突然停止，就是里根入主白宫所做的其中一项"权钱交易"。 "我认为调查中止并不是偶然事件，而是来自华府的一场精心策划和干预，以阻止政府机构插手MCA公司事务。"前联邦检察官马文•鲁德尼克因坚持调查而遭解职，他说其中的内幕"令水门案相形见绌"。 里根的"背后推手" 索兹称，里根与MCA公司"互相帮助、关系密切复杂"，时任司法部长艾德•米斯（由里根任命）是MCA公司董事会的"真正挚友"。1966年，里根当选加利福尼亚州州长，MCA公司对此居功甚伟。而后，该公司受益于里根颁布的行政命令，赚取大笔财富。 据另一位接触过MCA公司涉黑案件嫌疑人的律师透露，黑帮势力在好莱坞的运作可能扩及里根的遗孀南希，"她是美国影视演员理事会的成员，她是里根的背后推手......是她指使里根做这一切。"