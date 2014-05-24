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10:04, 24 五月 2014 | GMT +6
奥巴马提名新任内阁成员
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哈新社阿斯塔纳讯，据新华网报道，5月23日，在美国华盛顿白宫，美国总统奥巴马和现任圣安东尼奥市长胡利安•卡斯特罗出席提名仪式。当日，奥巴马提名现任住房和城市发展部长肖恩•多诺万为新任白宫行政管理和预算局局长，提名现任圣安东尼奥市长胡利安•卡斯特罗为新任住房和城市发展部长。
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