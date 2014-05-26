世界杯揭幕球场再延期 半数球场将无网络信号

哈新社阿斯塔纳讯，据环球时报消息，巴西世界杯揭幕战6月12日就要进行了，但到现在，举办这场比赛及开幕式的圣保罗科林蒂安斯球场还未准备就绪。国际足联秘书长瓦尔克当地时间21日下午在社交网络上宣布，出于安全等方面考虑，原定于29日在科林蒂安斯球场进行的测试赛被推迟至6月1日。

科林蒂安斯球场4月中旬就已"宣布竣工"，但当时有部分座椅等设施没有安装。上周末，科林蒂安斯球场迎来了完工后的首场测试赛，不过由于为揭幕战而增加的2万个临时座椅还未完成安装，当天仅有不到4万名球迷入场观战，这和揭幕战将迎来7万名观众相差甚远。在这场测试赛中，还出现了场内手机没有信号，尚未完工的体育馆顶棚让球迷淋雨以及电梯出现故障等问题。 球场糟糕的情况让国际足联决定在29日进行"补测"，但如今这一日期又被推后。瓦尔克在声明中称，在体育场全场坐满、临时座椅全部安装完毕、辅助设施全部配套的前提条件下进行测试至关重要。《环球时报》记者21日得知消息后，立即联系圣保罗州世界杯筹备厅，对方表示球场已于20日交付给国际足联，不再接媒体采访。而测试赛时间推迟是协调的结果，他们也不清楚原因。 负责科林蒂安斯球场建设的公司此前对巴西媒体表示，目前已没有充足时间给球场顶棚安装玻璃层，这意味着世界杯期间，科林蒂安斯球场的部分观众将在雨天淋雨。另据法新社22日报道，此次承担世界杯比赛的半数场馆可能会没有网络信号，现场观众可能将无法在社交网站上"晒"观战自拍了。